TPHCM: Hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 21-5, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước. Cùng với đó, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi dẫn đầu cả nước.

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, trong đó có sự tham gia của chính quyền địa phương cấp xã. Do đó, công tác chỉ đạo, tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản hoàn tất trên toàn thành phố. Năm nay, TPHCM tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh, nỗ lực không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi.

Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là do quy mô tổ chức quá lớn nên đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi (những năm trước đây, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi).

Việc bố trí điểm thi được thực hiện theo tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đảm bảo an toàn giao thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn điện, phòng chống công nghệ cao theo đúng quy chế thi.

Báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi năm nay là 142.899 thí sinh, trong đó có 134.771 thí sinh đang học lớp 12, 8.128 thí sinh tự do.

Về các môn thi, nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn của thí sinh. Trong đó, nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký gồm: Vật lý có 64.162 thí sinh, Hóa học có 38.120 thí sinh, Sinh học có 11.046 thí sinh. Riêng môn Ngoại ngữ có 65.475 thí sinh đăng ký - cao nhất trong các môn tự chọn.

Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM là 248 điểm thi với tổng cộng 5.955 phòng thi. Tất cả điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia kỳ thi gồm: 1.240 lãnh đạo điểm thi; 17.865 giám thị coi thi; 2.976 nhân viên phục vụ; 744 công an trực tại điểm thi; 112 người trong Ban in sao đề thi; 425 người trong Ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

"Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao, công tác phòng chống gian lận đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi" (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN HIẾU)

TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) lưu ý, các trường THPT ngoài việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh tham gia kỳ thi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, ý thức trách nhiệm của thí sinh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngoài ra, đại diện Bộ GD-ĐT đánh giá, môn Ngoại ngữ dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký trong các môn thi một lần nữa khẳng định thế mạnh của TPHCM về ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Riêng đối với công tác tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho hay, các trường THPT trên địa bàn TPHCM tổ chức thi thử theo tinh thần "thi thử nghiêm túc như thi thật" từ ra đề thi, bảo mật đề thi, cách thức tổ chức thi, chấm thi nhằm giúp giáo viên, học sinh làm quen với quy chế thi.

"Trong 248 điểm thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 242 điểm thi trước đó đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất được giao trách nhiệm cho hiệu trưởng đơn vị được lựa chọn làm điểm thi, chính quyền địa phương cấp xã và Sở GD-ĐT, đảm bảo tối đa các yêu cầu về an ninh, an toàn cho các kỳ thi", Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn TPHCM có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, không lơ là, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất. Trong đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành chủ động có phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được mở rộng tối đa để nâng cao ý thức cho phụ huynh, học sinh, lưu ý các tình huống thí sinh cần tránh để không vi phạm quy chế thi. Tới đây, Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng ở cả 3 khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả sở, ngành, đơn vị liên quan trên toàn thành phố

