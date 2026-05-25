Cân nhắc tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Một phụ huynh có con học lớp 6 kể, mới đây giáo viên dạy Toán của lớp bị phản ánh lên ban giám hiệu vì chấm điểm quá chặt, khiến bảng điểm học sinh “không đẹp”. Nỗi lo của phụ huynh rất thực tế: Nếu TPHCM chuyển sang xét tuyển học bạ vào lớp 10, điểm số hôm nay có thể quyết định cơ hội vào trường công ngày mai.

Câu chuyện ấy là một phần của cuộc tranh luận trong những ngày gần đây, khi ngành GD-ĐT TPHCM thông tin, từ năm học tới, một số khu vực có thể chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 10. Trước sự dịch chuyển từ một kỳ thi sang đánh giá cả quá trình, nhiều người thở phào khi áp lực thi cử giảm, nhưng cũng có những lo lắng về sự công bằng và chất lượng giáo dục.

Nhìn nhận một cách khách quan, kỳ thi lớp 10 nhiều năm qua đã tạo ra áp lực quá lớn, đặc biệt là tại siêu đô thị với khoảng 2,5 triệu học sinh như TPHCM. Trong bối cảnh hiện nay, học hết THPT gần như đã trở thành điều kiện tối thiểu để người trẻ bước vào thị trường lao động, thì việc giảm dần tính cạnh tranh của kỳ thi lớp 10 là hợp lý.

Đánh giá quá trình có thể coi là giải pháp toàn diện hơn so với đánh giá bằng một kỳ thi. Tuy nhiên, liệu học bạ có phải là “thước đo” để tuyển sinh? Hiện nay, việc kiểm tra thường xuyên do giáo viên chủ động, kiểm tra định kỳ do các trường tự xây dựng. Khi “chuẩn đánh giá” chưa đồng đều, có thể sẽ tạo ra sự thiếu công bằng giữa các khu vực, các trường và thậm chí giữa những học sinh trong cùng trường, lớp. Xét học bạ, nếu không kiểm soát tốt dễ biến thành “cuộc đua điểm số” làm méo mó môi trường giáo dục.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết nhiều môn học đang thiếu giáo viên trầm trọng. Muốn phổ cập THPT nhanh và bền vững, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề: hạ tầng giáo dục phải theo kịp tốc độ gia tăng dân số; chính sách đào tạo, thu hút và giữ chân giáo viên phải đủ mạnh. Song song đó, vẫn nên duy trì kỳ khảo sát năng lực hoặc thi tuyển đối với các trường tốp đầu, trường chuyên nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

HOÀNG DƯƠNG