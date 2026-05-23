Hoàn thành 100 trường nội trú các xã biên giới trước ngày 30-8

Ngày 23-5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 12-5, trong tổng số 108 trường đã khởi công có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng; 25 trường hoàn thành thi công phần thô và đang thi công hoàn thiện; 50 trường tiến tới hoàn thành thi công phần thô; một số trường đang san lấp mặt bằng, thi công phần móng. Một số địa phương cam kết phấn đấu có 21 trường hoàn thành trước ngày 30-6. Tuy nhiên, hiện nay có 5 địa phương đang chậm tiến độ so với kế hoạch và một vài trường gặp khó khăn do vị trí thi công có địa chất phức tạp.

Để bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các trường khởi công trong năm 2025 trước ngày 30-8, kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động sau ngày 30-8 và phương án tổ chức, vận hành sau đầu tư.

Thi công xuyên đêm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Ia Dom và Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) vào những ngày giữa tháng 5-2026. Ảnh: HỮU PHÚC

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều phối liên ngành để tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương; quyết liệt chỉ đạo khắc phục triệt để không để tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình.

Lãnh đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30-8). Đồng thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên".

LÂM NGUYÊN