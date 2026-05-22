Đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động giáo dục

Ngày 22-5, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Giáo viên giỏi thành phố, Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" và Ngày hội phát triển vận động "Năng lượng mới cả ngày vui" năm học 2025-2026.

Hơn 300 giáo viên mầm non được vinh danh tại lễ tổng kết.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm học 2025-2026, các Hội thi và Ngày hội giáo dục mầm non được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả tại các cụm chuyên môn, cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi tiếp tục là hoạt động chuyên môn trọng tâm của năm học, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho giáo viên mầm non.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu trao bằng khen giáo viên đạt giải nhất hội thi.

Hội thi diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026 với hai vòng thi cấp cơ sở và cấp thành phố. Toàn ngành có 16.527 giáo viên tham gia vòng sơ tuyển, chọn ra 329 giáo viên tiêu biểu dự thi cấp thành phố.

Kết quả, giáo viên khối ngoài công lập đạt 8 giải nhất, 18 giải nhì, 59 giải ba; khối công lập đạt 26 giải nhất, 72 giải nhì và 146 giải ba.

Tại lễ tổng kết, nhiều giáo viên đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về tiết dạy của mình. Trong đó, cô Nguyễn Thị Kim Hương, Trường Mầm non Tân Phú (phường Tân Mỹ) đã dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nhân vật ảo đồng hành cùng trẻ qua chuỗi 3 trạm trải nghiệm (khám phá, lựa chọn, sáng tạo) trong tiết học “Bé khám phá đặc điểm của thành phố hiện đại” dành cho trẻ 5-6 tuổi. Còn với tiết học “Vẽ phương tiện giao thông” dành cho trẻ 4-5 tuổi, cô Nguyễn Thị Thảo, Trường Mầm non Hướng Dương (phường Tân Phú) hướng dẫn các em học sinh sử dụng AI để tạo hiệu ứng chuyển động cho những bức vẽ trên giấy.

Bà Lương Thị Hồng Điệp trao Giấy chứng nhận cho giáo viên đạt giải Nhất hội thi.

Bên cạnh hội thi giáo viên giỏi, hàng ngàn học sinh mầm non còn được tham dự các ngày hội đầy sôi động. Ngày hội phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo “Năng lượng mới cả ngày vui” lần thứ IV thu hút 163 đội thi với 2.092 trẻ trực tiếp tham gia. Đồng hành cùng chương trình còn có 1.000 cổ động viên nhí, hơn 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh. Trẻ tranh tài ở các nội dung: Thể dục đồng diễn, Vận động liên hoàn và Bóng đá mini. Kết quả, có 49 tập thể đạt giải nhất, 49 giải nhì, 65 giải ba và 16 giải cổ động.

Còn Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” triển khai từ tháng 1 tới tháng 5-2026, thu hút hơn 1.000 trẻ từ 3-6 tuổi tham gia. Nhiều tác phẩm có nội dung gần gũi với cuộc sống, truyền tải thông điệp tích cực, mới lạ và sáng tạo. Qua đó, Ban Tổ chức trao 104 giải nhất, 307 giải nhì và 591 giải ba.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, qua các hội thi, ngày hội, có thể khẳng định đội ngũ giáo viên mầm non của thành phố ngày càng năng động, sáng tạo, chủ động tiếp cận công nghệ mới. Chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thuỵ Mỵ Châu phát biểu tại lễ tổng kết.

Thời gian tới, lãnh đạo sở chỉ đạo toàn ngành tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo của trẻ. Cùng với đó, các đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số trong tổ chức hoạt động giáo dục, gắn với hiệu quả thực chất. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao năng lực, kỹ năng số cho đội ngũ.

Ngoài ra, cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và xây dựng kho học liệu dùng chung cho toàn ngành; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

KHÁNH CHI