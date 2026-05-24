Sáng 24-5, hơn 172.000 thí sinh bước vào kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh dự thi tăng kỷ lục so với mọi năm và đơn vị tổ chức phải tăng thêm điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Nhiều thí sinh đặc biệt

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục (ĐHQG TPHCM), trong ngày hôm qua, Hội đồng thi ĐHQG TPHCM đã có chỉ đạo khẩn cho các điểm thi các phương án hỗ trợ thí sinh đặc biệt tham gia thi tại các điểm thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, điểm thi này có 3 thí sinh đặc biệt dự thi ở dãy nhà B và dãy nhà V. Một thí sinh bị gãy chân phải chống nạng đi thi, một thí sinh bị gãy tay trái cách ngày thi 7 ngày và một thí sinh bị khuyết tật nặng.

Thí sinh Trần Hoàng Sơn chống nạn đi thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Thí sinh Nguyễn Trần Khiêm (Trường THPT Tây Thạnh) bị khuyết tật nặng 2 chân từ nhỏ và được bố đưa đi thi. Hai cha con đến điểm thi từ lúc 6 giờ 30 phút và ngồi chờ lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa lên phòng thi ở tầng 13 dãy tòa nhà V của điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Thí sinh Nguyễn Trân Khiêm (Trường THPT Tây Thạnh) bị khuyết tật nặng hai chân được cha đưa đi thi và ngồi chờ lực lượng thanh niên hỗ trợ đưa lên phòng thi - Ảnh: THANH HÙNG

Khiêm cho biết, đợt 1 em không tham gia và đợt này em được ba mẹ, thầy cô động viên nên tham gia thi. Em đăng ký thi tốt nghiệp THPT 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý và Tiếng Anh. Em dự tính xét tuyển vào hai ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ thông tin. Với kết quả học THPT đạt loại khá, em hy vọng mình sẽ đạt điểm cao ở cả hai kỳ thi để có cơ hội xét tuyển vào hai ngành học mà mình yêu thích.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, để hỗ trợ thí sinh Khiêm dự thi, chiều 23-5, Hội đồng thi ĐHQG TPHCM đã có chỉ đạo khẩn các phương án hỗ trợ thí sinh này dự thi. Cụ thể, theo Điều 20 của quy chế thi, thí sinh sử dụng thiết bị y tế theo dõi sức khỏe hoặc hỗ trợ chức năng khiếm khuyết. Trường hợp thí sinh dự thi sử dụng thiết bị y tế theo dõi sức khỏe hoặc hỗ trợ chức năng khiếm khuyết, trưởng điểm thi cần xem xét đặc thù thiết bị y tế để có phương án xử lý phù hợp. Điểm thi lập biên bản xử lý tình huống bất thường đối với từng trường hợp thí sinh; ghi nhận đầy đủ sự việc, thông tin thí sinh, tình trạng sử dụng thiết bị y tế và phương án giải quyết. Cùng với đó, nhà trường cũng bố trí lực lực hỗ trợ và cán bộ ý tế theo dõi và túc trực trong suốt giờ thi để hỗ trợ thí sinh Khiêm khi cần thiết.

Tăng cường lực lượng hỗ trợ kỳ thi

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, so với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký đợt 2 năm nay tăng 77,25%. Con số này cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học. Theo kế hoạch, kỳ thi đợt 2 tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biết, ĐHQG TPHCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1. Do đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố. Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM là điểm thi có đông thí sinh dự thi nhất của cụm thi TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, điểm thi có số thí sinh dự thi đông nhất của kỳ thi với hơn 7.000 thí sinh. Nhà trường bố trí 221 phòng thi và gần 1.000 cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Trong đó, cán bộ trực tiếp tham gia có hơn 6.00 người. Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ phường Hạnh Thông để tham gia đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại điểm thi. Do điểm thi này có đông thí sinh dự thi nên từ 6 giờ sáng nhiều xe ô tô đưa thí sinh đi thi lưu thông vào đường Nguyễn Văn Bảo nên dẫn đến ùn tắc. Tuy nhiên, tầm 6 giờ 30, các lực lượng chức năng có mặt và điều tiết giao thông, không cho ô tô lưu thông vào đường Nguyễn Văn Bảo nên tình trạng ùn tắc được khắc phục.

Lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông trước điểm thi Trường ĐH Công thương TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Tại điểm thi Trường ĐH Công thương TPHCM (140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh), có hơn 2.000 thí sinh dự thi tại 70 phòng thi. Do số thí sinh đăng ký dự thi tăng so với đợt 1 nên điểm thi này đã bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, bảo vệ tham gia điều tiết giao thông nên tình hình giao thông được thông suốt, không diễn ra tình trạng ùn tắc.

Lực lượng Công an, bảo vệ hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đi lộn điểm thi - CẨM TÚ

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (có 2 điểm thi tại số 331 và 1165 Đỗ Mười, phường An Phú Đông) có cả lực lượng Công an phường và bảo vệ tham gia hỗ trợ thí sinh nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh. Do có hai điểm thi nên nhiều thí sinh lộn điểm thi nhưng được lực lượng tham gia kỳ thi hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.

Lực lượng Công an Phường An Phú Đông và bảo vệ tham gia điều tiết giao thông trước điểm thi Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - CẨM TÚ

Đề thi ĐGNL đợt 2 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với phần Tư duy khoa học (30 câu), Toán (30 câu), Sử dụng ngôn ngữ (60 câu Tiếng Việt và Tiếng Anh). Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó, tổng điểm là 1.200.

THANH HÙNG