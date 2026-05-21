Giáo dục

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu tăng đột biến

SGGPO

Chiều 21-5, thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, có tổng cộng 4.707 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm 2025.

Thí sinh tham gia kỳ thi thử tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu vào tháng 4-2026
Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, tổng số thí sinh dự thi là 3.509 em. Như vậy, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao đột biến. Trong đó, thí sinh đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 cơ sở Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay giữ ổn định so với năm học trước là 595 học sinh.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được phân bổ ở 2 cơ sở như sau:

Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM) tổ chức học 2 buổi/ngày, không có bán trú, tuyển 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Tổng chỉ tiêu 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú, tuyển 10 lớp chuyên gồm: Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn (2 lớp/môn), Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (1 lớp/môn). Tổng chỉ tiêu 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu, thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi. Trong đó, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5 tại 4 điểm thi: Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở An Đông; Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn); Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM (phường Vườn Lài) và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (phường Hòa Hưng).

THU TÂM

