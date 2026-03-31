Những lưu ý dành cho thí sinh trước kỳ thi đánh giá năng lực

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 5-4. TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐHQG TPHCM đã có những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh.

Gần 136.000 thí sinh đăng ký dự thi

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL đợt 1 đang được thực hiện chu đáo theo đúng kế hoạch tại 57 cụm thi trên 15 tỉnh, thành phố từ Huế đến Cà Mau. Đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 5-4 với gần 136.000 thí sinh dự thi.

Cùng với đó, công tác tổ chức thi tiếp tục được cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh dự thi. Năm 2026, chính sách miễn giảm lệ phí thi đã được áp dụng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cấu trúc đề thi được giữ ổn định so với năm 2025 với 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút. Bài thi thiết kế theo hướng đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh về sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), lập luận logic và tư duy khoa học.

Đến nay, đã có 110 đại học, trường đại học và trường cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả của kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức để xét tuyển trong năm 2026.

6 điểm lưu ý cho thí sinh trước ngày thi

TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, trong thời gian gần ngày thi, thí sinh cần chú ý ôn tập một cách khoa học đồng thời chuẩn bị toàn diện cả về sức khỏe thể chất lẫn tâm lý để có thể thể hiện tốt nhất năng lực của mình trong kỳ thi. Sau đây là 6 lời khuyên dành cho thí sinh để bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất:

Thứ nhất: Ôn tập thông qua việc hệ thống hóa, không nên học thêm kiến thức mới

Một tuần trước kỳ thi là thời điểm để củng cố những gì đã có, không phải lúc để tiếp nhận thêm kiến thức mới. Do đó, thí sinh nên dành thời gian để hệ thống hóa lại kiến thức đã có. Đồng thời, thí sinh nên duy trì việc đọc nhẹ để giữ nhịp tư duy; não bộ lúc này cần được nghỉ ngơi để "lắng" kiến thức hơn là tiếp tục tiếp nhận thêm.

Thứ hai: Ưu tiên giấc ngủ như một phần của việc chuẩn bị thi

Nhiều thí sinh có xu hướng thức khuya ôn bài trong những ngày sát kỳ thi, nhưng đây là điều nên tránh. Thiếu ngủ làm giảm đáng kể tốc độ xử lý thông tin, khả năng tập trung và độ chính xác khi làm bài – những yếu tố then chốt trong một kỳ thi đánh giá tư duy. Thí sinh nên duy trì giấc ngủ từ 7 -8 tiếng mỗi đêm và cố gắng đi ngủ trước 23 giờ trong suốt tuần này. Đặc biệt, tối trước ngày thi nên tắt thiết bị điện tử sớm và nghỉ ngơi đúng giờ để bước vào phòng thi với trạng thái tỉnh táo nhất.

Thứ ba: Giữ chế độ ăn uống bình thường, không để cơ thể bị xáo trộn

Thí sinh nên ăn uống đều đặn, đủ chất trong những ngày này và tránh các loại thực phẩm lạ hoặc chưa qua chế biến kỹ có nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa. Sáng ngày thi, dù cảm thấy chưa đói, thí sinh vẫn nên ăn sáng trước khi đến điểm thi vì não bộ cần năng lượng để duy trì sự tập trung trong suốt 150 phút làm bài.

Thứ tư: Giữ tâm lý ổn định, không để lo âu trở thành áp lực

Cảm giác hồi hộp trước kỳ thi là phản ứng hoàn toàn tự nhiên và ở mức độ vừa phải thậm chí giúp thí sinh tập trung hơn. Cần tránh để lo âu lan rộng do nghe các thông tin không chính thức, so sánh mức độ chuẩn bị với người khác hoặc tự nghi ngờ bản thân vào thời điểm này. Thí sinh cũng nên lưu ý rằng kỳ thi còn có đợt hai vào tháng 5, nên đây không phải cơ hội duy nhất.

Thứ năm: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và các vật dụng làm bài

Tối trước ngày thi, thí sinh nên kiểm tra và xếp sẵn vào túi toàn bộ vật dụng cần thiết gồm phiếu báo dự thi, CCCD hoặc căn cước bản gốc còn hiệu lực (lưu ý đây phải là bản gốc, không được thay thế bằng bản photo hay ảnh chụp), bút chì 2B, bút mực xanh hoặc đen, tẩy và thước kẻ. Thí sinh cũng cần xác nhận lại địa điểm phòng thi và số báo danh trên cổng thông tin chính thức của kỳ thi, đồng thời tính toán lộ trình di chuyển để có mặt tại điểm thi trước ít nhất 30 đến 45 phút. Việc đến sớm giúp thí sinh có thời gian ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi.

Thứ sáu:Vận dụng kỹ năng làm bài để sử dụng thời gian hiệu quả nhất

Trong phòng thi, thí sinh nên ưu tiên làm những câu chắc chắn trước, đánh dấu các câu khó và quay lại làm sau. Tránh để một câu khó chiếm quá nhiều thời gian trong khi còn nhiều câu dễ hơn chưa được xử lý. Vì kỳ thi không trừ điểm khi trả lời sai, thí sinh không nên bỏ trống bất kỳ câu nào. Với những câu không chắc, hãy dùng phương pháp loại trừ để chọn phương án hợp lý nhất. Một lưu ý thực tế là nên tô phiếu trả lời ngay sau khi chọn xong từng câu thay vì để dồn lại cuối giờ, tránh trường hợp tô nhầm hàng hoặc không kịp hoàn thành phiếu khi hết giờ.

Kỳ thi ĐGNL không kiểm tra trí nhớ mà đo lường khả năng tư duy và xử lý thông tin. Do đó, thí sinh nào bước vào phòng thi với trạng thái thể chất tốt, tinh thần ổn định và kỹ năng làm bài bài bản sẽ có điều kiện tốt nhất để thể hiện đúng năng lực thực sự của mình.

