Những ngày trăn trở đầu năm...

Những ngày đầu năm mới luôn gợi nên trong mỗi người nhiều tâm trạng về những điều còn day dứt năm cũ, những hy vọng năm mới.

Như qua những vần thơ của Lê Minh Vũ, năm mới là những câu hỏi “có về quê”, để rồi tự trả lời “Quê hương là một chứ nào cách ngăn”. Còn trong thơ Trung Dũng KQĐ, năm mới lại là sự cô đơn, khắc khoải “Năm thừa ra phút giao thừa/ Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là...”.

Báo SGGP giới thiệu những ngày chia tay năm cũ, đón năm mới trong thơ Lê Minh Vũ, Trung Dũng KQĐ, tất cả như một lời tự sự trước thời gian vốn dĩ không bao giờ dừng lại…

Quê hương là một chứ nào cách ngăn Có về quê? Có về quê? Cuối năm, ngày Tết cận kề sát bên Quê nhà mái lá vách phên Bốn mùa nắng cháy bão dềnh xác xơ *** Quê nhà thương nhớ xa mù Đất lành chim đậu, lời ru ấm nồng An cư lạc nghiệp miền Đông Có về không? Có về không? Quê nhà! *** Chẳng mơ đô hội phồn hoa Đã như máu thịt ruột rà thiết thân Bà con xa, láng giềng gần Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau *** Kìa em ngày mới đón chào Quê hương là một chứ nào cách ngăn Dẫu xa vẫn thấy rất gần Quê hương tổ ấm ngàn lần yêu thương. Lê Minh Vũ