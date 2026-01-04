Văn hóa - Giải trí

Những ngày trăn trở đầu năm...

SGGP

Những ngày đầu năm mới luôn gợi nên trong mỗi người nhiều tâm trạng về những điều còn day dứt năm cũ, những hy vọng năm mới.

Như qua những vần thơ của Lê Minh Vũ, năm mới là những câu hỏi “có về quê”, để rồi tự trả lời “Quê hương là một chứ nào cách ngăn”. Còn trong thơ Trung Dũng KQĐ, năm mới lại là sự cô đơn, khắc khoải “Năm thừa ra phút giao thừa/ Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là...”.

Báo SGGP giới thiệu những ngày chia tay năm cũ, đón năm mới trong thơ Lê Minh Vũ, Trung Dũng KQĐ, tất cả như một lời tự sự trước thời gian vốn dĩ không bao giờ dừng lại…

Quê hương là một chứ nào cách ngăn

Có về quê? Có về quê?

Cuối năm, ngày Tết cận kề sát bên

Quê nhà mái lá vách phên

Bốn mùa nắng cháy bão dềnh xác xơ

***

Quê nhà thương nhớ xa mù

Đất lành chim đậu, lời ru ấm nồng

An cư lạc nghiệp miền Đông

Có về không? Có về không? Quê nhà!

***

Chẳng mơ đô hội phồn hoa

Đã như máu thịt ruột rà thiết thân

Bà con xa, láng giềng gần

Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau

***

Kìa em ngày mới đón chào

Quê hương là một chứ nào cách ngăn

Dẫu xa vẫn thấy rất gần

Quê hương tổ ấm ngàn lần yêu thương.

Lê Minh Vũ

Thừa

Em thừa ra một mình anh

Hạt mưa thừa hạt mưa thành cơn mưa

Năm thừa ra phút giao thừa

Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là...

Ta thừa ra một mình ta

Một mình ta vẫn thừa ra... một người.

Trung Dũng KQĐ

