Những ngày trăn trở đầu năm...

Như qua những vần thơ của Lê Minh Vũ, năm mới là những câu hỏi “có về quê”, để rồi tự trả lời “Quê hương là một chứ nào cách ngăn”. Còn trong thơ Trung Dũng KQĐ, năm mới lại là sự cô đơn, khắc khoải “Năm thừa ra phút giao thừa/ Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là...”.
Báo SGGP giới thiệu những ngày chia tay năm cũ, đón năm mới trong thơ Lê Minh Vũ, Trung Dũng KQĐ, tất cả như một lời tự sự trước thời gian vốn dĩ không bao giờ dừng lại…
Quê hương là một chứ nào cách ngăn
Có về quê? Có về quê?
Cuối năm, ngày Tết cận kề sát bên
Quê nhà mái lá vách phên
Bốn mùa nắng cháy bão dềnh xác xơ
***
Quê nhà thương nhớ xa mù
Đất lành chim đậu, lời ru ấm nồng
An cư lạc nghiệp miền Đông
Có về không? Có về không? Quê nhà!
***
Chẳng mơ đô hội phồn hoa
Đã như máu thịt ruột rà thiết thân
Bà con xa, láng giềng gần
Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau
***
Kìa em ngày mới đón chào
Quê hương là một chứ nào cách ngăn
Dẫu xa vẫn thấy rất gần
Quê hương tổ ấm ngàn lần yêu thương.
Lê Minh Vũ
Thừa
Em thừa ra một mình anh
Hạt mưa thừa hạt mưa thành cơn mưa
Năm thừa ra phút giao thừa
Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là...
Ta thừa ra một mình ta
Một mình ta vẫn thừa ra... một người.
Trung Dũng KQĐ