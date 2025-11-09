Những “nhịp cầu trẻ” của tình hữu nghị Việt - Hàn

Ngày 5-11 tại Seoul, Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung (thuộc Tập đoàn hy-Paldo, Hàn Quốc) đã trao học bổng toàn cầu Wooduk năm 2025 cho 45 sinh viên quốc tế, trong đó Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên được vinh danh cao nhất.

Lê Thị Thùy Linh và Nghiêm Phương Dung (thứ 1 và thứ 2 từ trái sang) cùng các sinh viên tại lễ nhận học bổng toàn cầu Wooduk năm 2025

Trong số những sinh viên Việt Nam được nhận học bổng Wooduk năm 2025, Nghiêm Phương Dung, sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (SeoulTech), gây ấn tượng bởi cách cô lan tỏa hình ảnh Việt Nam bằng sự nhiệt tình không ngừng nghỉ. Cô gái quê Thái Nguyên luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc (điểm trung bình tích lũy 4.12/4.5, hai học kỳ liên tiếp nhận học bổng toàn phần của trường).

Từ tháng 10-2022, chỉ sau 1 tháng sang Hàn Quốc, Phương Dung đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) và nhanh chóng trở thành một gương mặt năng động trong gần 30 sự kiện lớn nhỏ, từ Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (năm 2022, 2023, 2024, 2025) đến Hội thảo các nhà khoa học trẻ (năm 2022, 2024, 2025). Với đóng góp bền bỉ ấy, Phương Dung được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2024-2025.

Bên cạnh các hoạt động thể thao và học thuật, Phương Dung còn sôi nổi tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Em cùng nhóm sinh viên tổ chức chương trình Trải nghiệm văn hóa Việt tại SeoulTech, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực, trang phục và truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Hàn Quốc.

Trong tương lai, Phương Dung mong muốn được tham gia và phát triển thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giáo dục Việt - Hàn, đặc biệt là những chương trình hướng đến sinh viên trẻ, những người sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện hữu nghị, gắn kết và phát triển giữa hai quốc gia.

Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông tại Đại học quốc gia Chonnam), đã có hành trình vượt lên chính mình đầy xúc động. Từ một cô gái hướng nội, rụt rè khi đặt chân xuống tỉnh Gwangju, cô sinh viên đến từ tỉnh Lâm Đồng hay khóc ngày nào đã trở thành một người kiên cường, dám nghĩ, dám làm và không ngừng tiến về phía trước. Vừa đạt điểm trung bình loại giỏi (4.295/4.5) và học bổng Sinh viên ưu tú của trường, Thùy Linh vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và trở thành thành viên cốt cán đại diện cho những sinh viên Việt Nam là cầu nối văn hóa quốc tế tại tỉnh Gwangju; Ủy viên của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học quốc gia Chonnam…

Nhưng điều khiến Linh tự hào nhất lại là những ngày nấu ăn và chăm sóc người già tại Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Ochi - Gwangju, hay dọn dẹp ở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Những buổi trò chuyện bằng vốn tiếng Hàn còn vụng về dần trở thành những kết nối thật đẹp. Linh còn góp mặt trong các sự kiện văn hóa của cộng đồng du học sinh Việt Nam, từ hội chợ tết đến Đại hội thể thao sinh viên Việt tại Hàn Quốc.

Mỗi thử thách Thùy Linh trải qua đều giúp em trưởng thành hơn và thêm trân trọng hành trình du học của mình. Giờ đây, cô bé nhút nhát ngày nào chia sẻ mong muốn trở thành cầu nối ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thông qua việc học tốt ngành truyền thông và ngoại ngữ, để sau này có thể làm thông dịch viên, chuyên viên PR, và mở một trung tâm dạy tiếng Hàn tại Việt Nam.

Học bổng toàn cầu Wooduk được đặt theo tên nhà sáng lập Tập đoàn hy-Paldo - doanh nhân Yoon Duk Byung, người luôn tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để xây dựng tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chủ tịch quỹ, ông Lee Jung Yeol, chia sẻ: Quỹ học bổng toàn cầu Wooduk không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn khuyến khích sinh viên trở thành “cầu nối hữu nghị” giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Sự hiện diện của những sinh viên Việt Nam năng động, sáng tạo và hòa nhập đang lan tỏa một hình ảnh Việt Nam mới trong mắt bạn bè quốc tế: hiện đại, cởi mở và giàu lòng nhân ái. Trong bối cảnh hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng sâu rộng, với hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, những “nhịp cầu trẻ” như Phương Dung và Thùy Linh góp phần làm phong phú thêm mối quan hệ hai nước bằng hành trình thật đẹp của mình.

XUÂN HẠNH