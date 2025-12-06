Doanh nhân Việt truyền cảm hứng kinh doanh cho sinh viên

Sáng 6-12, Trường Đại học Công nghệ TPHCM tổ chức buổi giao lưu doanh nhân với chủ đề “Khát vọng vươn xa và hành trình nâng tầm thương hiệu Việt”, thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và hơn 500 sinh viên.

Đông đảo sinh viên tham gia buổi giao lưu. Ảnh:MINH HẢI

Tại sự kiện, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Nguyên – đã chia sẻ hành trình hình thành, phát triển doanh nghiệp cũng như những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Xuân Nguyên từng đối mặt. Ông nhấn mạnh: chất lượng sản phẩm luôn là giá trị cốt lõi, là nền tảng để xây dựng và giữ vững thương hiệu bền vững trên thị trường.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ giao lưu, chia sẻ giữa các bạn sinh viên với doanh nhân. Ảnh: MINH HẢI

Gửi lời khuyên đến sinh viên sắp ra trường, ông Vũ cho rằng mỗi người cần có một “chiến lược cuộc đời” – với mục tiêu rõ ràng, sở thích, tầm nhìn và định hướng cụ thể. “Tất cả những hoạch định đó cuối cùng đều hướng tới một mục tiêu lớn nhất: hạnh phúc”, ông Vũ chia sẻ.

PGS-TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao những câu chuyện thực tế, truyền cảm hứng từ các doanh nhân.

“Các doanh nhân không chỉ là người kiến tạo giá trị cho xã hội mà còn là những tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ – những người sẽ cùng góp phần xây dựng thương hiệu và khát vọng Việt trong tương lai”, ông Phương nhấn mạnh.

MINH HẢI