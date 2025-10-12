Ấm áp từ những tấm lòng người Việt xa quê

Đầu tháng 10-2025, khi những trận bão liên tiếp đổ bộ vào Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới lại một lần nữa hướng trọn tình cảm về quê hương, chung một tấm lòng sẻ chia với nỗi đau mà đồng bào trong nước đang phải gánh chịu.

Người Việt Nam tại Czech ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Ảnh: SECVIET.CZ

Mong muốn được sẻ chia

Theo thông tin trên trang Facebook của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay từ đầu tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phát động đợt quyên góp trong toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Sáng 10-10, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ quyên góp trực tiếp. Đông đảo cán bộ, thành viên cơ quan đại diện cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh đều chung một tấm lòng hướng về quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ xúc động trước tấm lòng của những người con xa Tổ quốc. Đại sứ nhấn mạnh mỗi sự sẻ chia vào thời điểm khó khăn không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, trách nhiệm công dân mà còn là sự tiếp nối truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Chính tinh thần ấy đã trở thành sợi dây gắn kết máu thịt giữa những người Việt dù ở trong hay ngoài nước.

Là một người tham gia quyên góp, anh Lê Ngọc Quyền, đại diện một doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Kinh, xúc động chia sẻ: “Hàng ngày, tôi vẫn theo dõi tin tức về bão lũ trong nước. Thấy cảnh bà con chịu thiệt hại quá lớn, nhà cửa bị ngập, tài sản bị nước cuốn trôi, thật sự đau lòng. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé, một chút tình cảm gửi tới đồng bào, mong bà con sớm vượt qua hoạn nạn”.

Làm việc và sinh sống tại Trung Quốc hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã đến Đại sứ quán để đóng góp khi biết đồng bào ở trong nước chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. “Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh chúng tôi mong được đóng góp, ủng hộ đồng bào vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Vân Anh nói.

Theo kế hoạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận quyên góp tại địa bàn đến hết ngày 12-10. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi về tài khoản chính thức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ, giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Hướng về Tổ quốc

Tinh thần hướng về quê hương cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại châu Âu. Tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp cùng Liên hiệp hội người Việt tại Đức cùng Hội từ thiện Senvang Berlin đã phát động đợt quyên góp nhằm giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11. Theo trang viet-bao.de, chỉ trong thời gian ngắn, các hội đoàn, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực hưởng ứng, gửi tiền, hàng cứu trợ và chia sẻ thông điệp đoàn kết. Riêng trong hai ngày 4 và 5-10, cộng đồng người Việt tại Đức đã đóng góp được hơn 23.000 EUR (hơn 700 triệu đồng). Không khí quyên góp tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân - nơi tập trung đông người Việt nhất Berlin - vô cùng ấm áp, chan chứa tình yêu thương hướng về quê hương của những người con xa xứ.

Còn tại Czech, theo trang secviet.cz, ngày 6-10 vừa qua, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Czech đã thay mặt cộng đồng người Việt tại Czech trao số tiền 1,5 tỷ đồng (đợt 1) ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại nặng nề do hai cơn bão số 10 và số 11 gây ra. Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, là đại diện đơn vị nhận khoản đóng góp này. Ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Czech, cho biết, bà con kiều bào rất xót xa khi biết tin cơn bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại nặng nề ở quê nhà. Ai cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé để chia sẻ với đồng bào trong nước, cùng nhau bước qua khó khăn. Dự kiến, các đợt quyên góp tiếp theo sẽ kéo dài tới cuối tháng 10.

Trong khi đó, tại Nga, lời kêu gọi ủng hộ đồng bào trong nước của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Đại sứ quán cùng với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga phối hợp tổ chức các hoạt động quyên góp để cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần và vật chất với đồng bào trong nước khắc phục thiệt hại bão lụt. Theo dự kiến, lễ phát động quyên góp trực tiếp sẽ diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow vào sáng 13-10.

Ở bất cứ nơi đâu có người Việt, châu Âu hay châu Á, vẫn đều có những tấm lòng hướng về Tổ quốc, quê hương. Sự sẻ chia về vật chất có thể khiêm tốn so với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, nhưng giá trị tinh thần từ sự chia sẻ đó mang lại vô cùng to lớn. Sự đóng góp của kiều bào chính là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, là tình cảm máu thịt giữa những người con đất Việt, là minh chứng cho câu nói “đi đâu cũng nhớ về nguồn cội”. Dù có đi bốn phương trời, người Việt vẫn chung một nhịp đập trái tim, cùng chung tay vì một Việt Nam kiên cường, nhân ái và đoàn kết.

MINH CHÂU