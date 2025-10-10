Giúp thanh niên An Giang tự tin khởi nghiệp trên nền tảng số

Sáng 10-10, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Ngày hội “Hành trình thanh niên với chuyển đổi số trong giao dịch thương mại” lần thứ III - năm 2025.

Đoàn viên, thanh niên trải nghiệm các dịch vụ thanh toán số, giải pháp kinh doanh số tại ngày hội. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các đơn vị ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp; cùng hơn 700 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung sôi nổi như: diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn phường Long Xuyên nhằm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; trải nghiệm 15 gian hàng chuyển đổi số của của các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên tỉnh An Giang; tương tác, giao lưu, trải nghiệm các dịch vụ thanh toán số, giải pháp kinh doanh số, công nghệ ứng dụng trong thương mại điện tử, khởi nghiệp…

Các lực lượng tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn phường Long Xuyên. Ảnh: NAM KHÔI

Hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong giao dịch thương mại, sản xuất - kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là sân chơi để thanh niên được trải nghiệm thực tiễn các nền tảng số, tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng số, giải pháp tài chính - công nghệ, thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử và dịch vụ viễn thông số.

NAM KHÔI