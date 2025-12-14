Anh Phan Duy Bằng làm Bí thư Tỉnh đoàn An Giang

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chỉ định anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Sáng 14-12, tại phường Rạch Giá, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 289 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ trong toàn tỉnh.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 người; Ban Thường vụ gồm 13 người.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến Đại hội

Anh Phan Duy Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng chỉ định đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 người.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: An Giang là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, là nơi ghi dấu những giá trị được hun đúc qua bao thế hệ đồng bào Kinh - Khmer - Chăm - Hoa cùng gắn bó, đoàn kết vượt qua gian khó.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu

Truyền thống ấy tạo nên bản sắc rất riêng của An Giang nghĩa tình, kiên cường và nhân ái. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phải đặt trọng tâm vào việc giữ gìn, bồi đắp và làm sống động những giá trị lịch sử - văn hóa đó, để mỗi đoàn viên thanh niên thấy rõ trách nhiệm và niềm tự hào về quê hương; phải đổi mới nhiều hơn nữa về phương thức thực hiện, mềm dẻo, hiện đại và thấm vào từng nhóm thanh niên phù hợp với địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội

Điều quan trọng không chỉ là “truyền đạt” mà là khơi mở, tiếp cận theo hướng đa chiều, tăng cường tương tác với thanh niên, đưa thanh niên trở thành chủ thể của công tác giáo dục. Phải gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám đứng mũi chịu sào. Khi cán bộ quyết liệt thì thanh niên sẽ nhiệt huyết; khi giáo dục mạnh thì tổ chức mạnh; khi tổ chức mạnh thì phong trào có sức lan tỏa thật sự.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gồm: xây dựng lớp thanh niên yêu nước, bản lĩnh, tri thức, giàu trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức; phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và an sinh xã hội; chăm lo, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, vun bồi cho thế hệ tương lai của quê hương, đất nước; xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, linh hoạt, hiện đại và gần gũi với thanh niên.

NAM KHÔI