Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của thanh niên trong đổi mới, sáng tạo

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng ngày 22-10

Hội nghị có điểm cầu tại Hà Nội và 4.088 điểm cầu trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 80.800 đại biểu là cán bộ đoàn, hội, đội, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Thông tin từ Trung ương Đoàn cho biết, đến nay, 100% cơ sở đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; các nội dung góp ý của tuổi trẻ cả nước được các cấp ủy đảng đánh giá cao; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị văn kiện Đại hội XIV làm rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định thanh niên là chủ thể sáng tạo, là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi năng lượng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn bền vững.

Các ý kiến cũng cho rằng, văn kiện cần bổ sung cơ chế cụ thể để thanh niên được tham gia góp ý, giám sát, phản biện chính sách; coi việc trao quyền, giao việc, đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn là phương thức rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại diện Thành đoàn TPHCM đề xuất, nội dung văn kiện cần bổ sung cơ chế cụ thể giao cho đoàn thanh niên những công cụ để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như: nguồn vốn, chương trình tập huấn, đào tạo và thành lập các trung tâm ươm tạo thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh các chương trình đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho lực lượng lao động trẻ, nhất là những thanh niên tài năng trên các lĩnh vực.

Đại diện Thành Đoàn TPHCM cũng đề nghị, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cần có cơ chế quan tâm, hỗ trợ đến đối tượng là thanh niên công nhân - lực lượng đông đảo ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; bổ sung giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn, miền núi tiếp cận giáo dục số và việc làm xanh, nhằm giảm yếu tố bất bình đẳng giữa các vùng miền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, các ý kiến tham luận sẽ được tổng hợp về Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đúng tiến độ, chất lượng và trách nhiệm.

BÍCH QUYÊN