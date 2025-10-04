Sinh viên TPHCM góp sức thiết thực hỗ trợ chính quyền các địa phương

Với tinh thần “học trong dân, làm vì dân”, sinh viên TPHCM đang góp sức xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp bằng những hành động cụ thể, sáng tạo, gắn học tập, nghiên cứu khoa học với phục vụ cộng đồng.

Ngày 4-10, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức phát động tuần lễ “Sinh viên TPHCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, các hoạt động nhằm tạo môi trường để sinh viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện trách nhiệm, góp sức vào các nhiệm vụ chung của thành phố trong bối cảnh hiện tại.

Sinh viên hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tuần lễ cao điểm diễn ra từ ngày 5-10 đến 11-10-2025. Các hoạt động xung kích hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được duy trì xuyên suốt trong năm học. Trong đó, khuyến khích vận dụng các ngành, chuyên môn được đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong sinh viên để hiến kế, đề xuất giải pháp thiết thực hỗ trợ chính quyền địa phương.

Một số hoạt động trọng tâm cấp Thành gồm: tổ chức lớp hướng dẫn “Khai thác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hành chính tại địa phương”; hội thi rung chuông vàng “Thanh niên Thành phố Bác tìm hiểu chính quyền địa phương 2 cấp”...

Cùng với đó, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng phối hợp địa phương thực hiện nhiều hoạt động như: công trình “Bản đồ khám phá truyền thống, lịch sử, văn hóa các địa phương bằng công nghệ số”; lễ ký kết và ra mắt các đội hình “Sinh viên tình nguyện đồng hành cùng địa phương”...

Dịp này, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phát động “Sinh viên TPHCM chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa và các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ Sinh viên chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, ngay sau lễ phát động, sinh viên các trường đã có mặt để hỗ trợ người dân. Theo chị Trần Thị Thùy Linh (chuyên viên trung tâm), số lượng người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính thời gian qua rất đông, vì vậy sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện là hết sức cần thiết, đặc biệt trong việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Chị Phạm Thị Gia Mỹ giới thiệu về hệ thống tra cứu thủ tục hành chính bằng AI

Đồng thời, phường cũng phối hợp Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM để xây dựng hệ thống tra cứu thủ tục hành chính bằng AI. Chị Phạm Thị Gia Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM cho biết, hệ thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Sau buổi làm việc với phường, chúng tôi đã huy động sinh viên Khoa công nghệ thông tin tham gia xây dựng hệ thống nhằm hướng dẫn các thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực, hỏi đáp… giúp người dân có thể tiếp cận, hiểu rõ hơn”, chị Gia Mỹ thông tin thêm.

* Trong khuôn khổ tuần lễ, sáng cùng ngày đã diễn ra tọa đàm “Phát huy vai trò của sinh viên Thành phố trong việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp”.

Quang cảnh tọa đàm, sáng 4-10

Trong nhiều năm qua, mô hình “Tập sự phục vụ nhân dân” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TPHCM triển khai đã khẳng định được tính thiết thực và sức lan tỏa.

Sinh viên Thái Nguyễn Đăng Khoa, Học viện Cán bộ TPHCM cho biết, năm 2025, 200 chiến sĩ tình nguyện đã đăng ký tham gia mô hình “Tập sự phục vụ nhân dân”, hỗ trợ hơn 100.000 lượt người dân tại 15 phường, xã và 4 Tòa án nhân dân trên địa bàn TPHCM; số hóa, sắp xếp và lưu trữ hơn 20.000 đầu hồ sơ…

Sinh viên Phạm Hoàng Tấn Lộc, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM cho biết, trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025, 155 sinh viên của Phân hiệu đã trực tiếp hỗ trợ số hóa, sắp xếp, lưu trữ 32.307 hồ sơ, văn bản tại 7 phường thuộc TPHCM và xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, 18.478 lượt người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công, cài đặt VNeID… Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai mang lại nhiều kết quả tích cực.

CẨM TUYẾT