Triết học cho gen Z

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 13-12, tại Ngôi nhà Đức (số 33, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM), Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam và Viện Goethe tại TPHCM phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Triết học và tư duy Đức - Chia sẻ cùng gen Z.

Chương trình có sự tham gia của GS-TS Thái Kim Lan, học giả Thomas Wildgruber và sự dẫn dắt của TS Khiêm Nguyễn.

Với những người trẻ, triết học đôi khi bị gắn với hình ảnh khô khan, những trang sách dày và những lớp học dễ gây nhàm chán. Nhưng khi ta chậm lại một chút, ta sẽ thấy triết học thực ra đã hiện diện trong từng lựa chọn nhỏ của mình.

Tư duy triết học sẽ góp phần mang đến cho người trẻ một khung tinh thần vững vàng: xây dựng giá trị cá nhân rõ ràng, hoài nghi một cách lành mạnh, giữ bình tĩnh và mạch lạc trước áp lực.

Và quan trọng hơn cả, người trẻ sẽ nhận ra rằng triết học không chỉ nằm trong sách vở, nó có thể trở thành động lực giúp bạn vững vàng hơn, sáng suốt hơn và tự do hơn trên hành trình trưởng thành của chính mình.

Tại chương trình, người trẻ sẽ được lắng nghe các diễn giả chia sẻ cách họ dùng tư duy triết học để hiểu chính mình và thế giới; đặt câu hỏi, tranh luận và chất vấn; kết nối với những người trẻ khác...

QUỲNH YÊN