Xã hội

Tuổi trẻ cuộc sống

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 10

SGGPO

Sau cơn bão số 10, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định lại đời sống, sản xuất, học tập.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà đến người dân bị thiệt hại sau bão số 10
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà đến người dân bị thiệt hại sau bão số 10

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, tính đến ngày 3-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động 500 triệu đồng để trao tặng 62 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã bị thiệt hại do bão; hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Đức Minh và xã Nghi Xuân bị chia cắt do lũ lụt và hơn 1 tấn nhu yếu phẩm cho xã Đức Quang. Đồng thời, huy động và trao tặng 300 suất quà, 50 thùng sữa động viên các em thiếu nhi vùng lũ nhân dịp Tết Trung thu.

z7078786423354_4abc77705e82e6d4f3409d148ba27bff.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương và các đơn vị trao quà hỗ trợ cho người dân

Song song với đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên thanh niên, cùng 69 đội hình cấp xã, triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, với sự tham gia của trên 10.000 đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động tập trung vào việc khẩn trương dọn dẹp trường học, sửa chữa, gia cố lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, ứng cứu và hỗ trợ người dân tại những vùng bị thiệt hại do bão, ngập lụt.

z7078786392821_8a8f2ef08d33ceb36c9d41ae07cb80d8.jpg
Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang quà đến với người dân bị thiệt hại sau bão số 10

Đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được hơn 3 tỷ đồng cho công tác sẻ chia, hỗ trợ nhân dân. Những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong công cuộc khắc phục hậu quả sau bão, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất.

z7070806712397_f071dbe40d34d06207953cfa00b9f787.jpg
Trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình bị thiệt hại sau bão số 10

Đến ngày 4-10, nước ngập lụt tại một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản rút xuống. Với tinh thần “nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó”, tranh thủ trời nắng, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, các đoàn thể tiếp tục nỗ lực tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trường lớp, khu vực dân cư, đường giao thông để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đi lại, học tập.

Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn. Theo đó, trích nguồn vận động từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh số tiền 33,25 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Cụ thể, trích 16 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 1, mỗi xã, phường 800 triệu đồng; trích 10 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 2, mỗi xã, phường 500 triệu đồng; trích 7,25 tỷ đồng hỗ trợ 29 xã, phường thuộc nhóm 3, mỗi xã, phường 250 triệu đồng.

>>> Tuổi trẻ Hà Tĩnh và lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục sau bão số 10:

z7070806653137_d111be4df5b059ebb1518d42b9146428.jpg
z7064834865603_fe34a89085d4451ab178d824e3e59aa9.jpg
z7065251757431_7b158373291c0c7005fba25b946b6e5b.jpg
z7064788536474_2104b265c86f9054489ce6fa84936f76.jpg
z7079322007244_7d36e93b2b620863493387c345de1d90.jpg
z7069979687876_53fa2dc1b8af69e1ae007e592f4c1ec9.jpg
558467063_1624343972341769_6730793121795808558_n.jpg
561100386_1624343915675108_6025136230257374451_n.jpg
558207587_1624344265675073_740452867078121239_n.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Bão số 10 mưa lũ miền Trung Hà Tĩnh Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn