Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 10

Sau cơn bão số 10, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định lại đời sống, sản xuất, học tập.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà đến người dân bị thiệt hại sau bão số 10

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, tính đến ngày 3-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động 500 triệu đồng để trao tặng 62 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã bị thiệt hại do bão; hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Đức Minh và xã Nghi Xuân bị chia cắt do lũ lụt và hơn 1 tấn nhu yếu phẩm cho xã Đức Quang. Đồng thời, huy động và trao tặng 300 suất quà, 50 thùng sữa động viên các em thiếu nhi vùng lũ nhân dịp Tết Trung thu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương và các đơn vị trao quà hỗ trợ cho người dân

Song song với đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên thanh niên, cùng 69 đội hình cấp xã, triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, với sự tham gia của trên 10.000 đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động tập trung vào việc khẩn trương dọn dẹp trường học, sửa chữa, gia cố lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, ứng cứu và hỗ trợ người dân tại những vùng bị thiệt hại do bão, ngập lụt.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang quà đến với người dân bị thiệt hại sau bão số 10

Đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được hơn 3 tỷ đồng cho công tác sẻ chia, hỗ trợ nhân dân. Những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong công cuộc khắc phục hậu quả sau bão, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình bị thiệt hại sau bão số 10

Đến ngày 4-10, nước ngập lụt tại một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản rút xuống. Với tinh thần “nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó”, tranh thủ trời nắng, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, các đoàn thể tiếp tục nỗ lực tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trường lớp, khu vực dân cư, đường giao thông để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đi lại, học tập.

Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn. Theo đó, trích nguồn vận động từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh số tiền 33,25 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10. Cụ thể, trích 16 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 1, mỗi xã, phường 800 triệu đồng; trích 10 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 2, mỗi xã, phường 500 triệu đồng; trích 7,25 tỷ đồng hỗ trợ 29 xã, phường thuộc nhóm 3, mỗi xã, phường 250 triệu đồng.

DƯƠNG QUANG