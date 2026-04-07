Nổ lớn gần cầu bắc qua kênh đào Panama

Nhà chức trách Panama cho biết, ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một xe tải chở nhiên liệu phát nổ gần cây cầu bắc qua kênh đào Panama.

Ảnh chụp màn hình vụ nổ gần cầu Bridge of the Americas. Ảnh: NEW18

Vụ việc xảy ra tại một khu phức hợp cung cấp nhiên liệu cho các xe bồn, nằm gần cầu Bridge of the Americas. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một quả cầu lửa và một đám khói dày đặc bốc lên từ khu vực. Theo các quan chức cứu hỏa, đám cháy do vụ nổ xe bồn gây ra lan nhanh, tạo ra nhiều vụ nổ và một cột khói dày đặc bao phủ khu vực, trong khi các phương tiện đang lưu thông trên đường bị mắc kẹt giữa đám cháy.

Đội cứu hỏa cho biết 1 người được cho là làm việc tại khu phức hợp đã thiệt mạng và 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ do vụ việc.

Bộ Công trình Công cộng đã thông báo tạm thời đóng cửa cây cầu sau vụ hỏa hoạn. Cơ quan quản lý kênh đào Panama báo cáo vụ nổ không ảnh hưởng đến kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Chính quyền Panama đã tạm ngừng toàn bộ lưu thông qua cầu Bridge of the Americas để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời kiểm tra vụ nổ có ảnh hưởng đến kết cấu cầu hay không.

LÊ VIỆT