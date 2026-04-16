Ít nhất 250 người mất tích sau vụ chìm tàu ở biển Andaman

Ít nhất 250 người, gồm người Myanmar (sắc tộc Rohingya) và Bangladesh, có thể đã thiệt mạng sau khi một tàu chở người di cư bị lật trên biển Andaman trong hành trình tới Malaysia.

Một tàu chở người tị nạn Myanmar. Ảnh: UNHCR

Theo Kyodo, ngày 15-4, người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Bangladesh, ông Sabbir Alam Suzan, cho biết 9 người (gồm 3 người Myanmar và 6 người Bangladesh) đã được cứu ngày 9-4 sau khi tàu gặp nạn. Những người này được cứu khi đang trôi dạt trên biển.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, con tàu xuất phát từ Teknaf, thuộc huyện Cox’s Bazar (miền Nam Bangladesh), chở số lượng lớn người di cư tới Malaysia và được cho là bị chìm ngày 9-4. Nguyên nhân được xác định do quá tải, gió mạnh và biển động khiến tàu mất kiểm soát.

Theo UNHCR, trong năm 2025, số ca tử vong và mất tích tại biển Andaman và vịnh Bengal đã tăng hơn 40% so với năm 2024.

KHÁNH MINH