Israel tiếp tục không kích Lebanon

Tàu chiến Mỹ (trái) theo dõi tàu chở hàng Iran tại biển Arab, ngày 20-4 (ẢNH: US NAVY)

Theo Times of Israel, quân đội Israel đã không kích các công trình của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon, nhằm đáp trả loạt rocket nhằm vào khu dân cư Shtula ở miền Bắc nước này đêm 23-4. Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công được thực hiện tại 2 thị trấn Khirbet Selm và Touline. Những công trình bị nhắm mục tiêu được cho là đã được Hezbollah sử dụng để chuẩn bị và triển khai các hoạt động tấn công nhằm vào binh sĩ và lãnh thổ Israel.

Tình hình khu vực vẫn căng thẳng khi Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu quanh eo biển Hormuz và đàm phán Mỹ - Iran chưa thể nối lại như dự kiến ở Pakistan. Phía Iran khẳng định chỉ chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz - điều mà Mỹ phản đối. Bế tắc khiến giá dầu tăng mạnh, khoảng 20% trong tuần qua, đồng thời gây áp lực lên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trong khi đó, theo CNN, các quan chức quân sự Mỹ đang xây dựng kế hoạch mới nhằm tấn công năng lực phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sụp đổ. Các phương án bao gồm: những đòn đánh tập trung vào “mục tiêu di động” của Iran quanh eo biển Hormuz, phía Nam vùng vịnh Persic và vịnh Oman. Mục tiêu có thể là các tàu tấn công nhanh, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến của Iran. Đây là lực lượng Tehran dùng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Giới chức Mỹ cho rằng một phần lớn hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, nước này sở hữu nhiều tàu nhỏ có thể được sử dụng để tấn công tàu thương mại, làm phức tạp nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải.

Khác với giai đoạn đầu chủ yếu nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran, kế hoạch mới hướng tới chiến dịch không kích tập trung hơn vào các tuyến đường biển chiến lược. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nhận định các đòn đánh riêng lẻ cũng khó dẫn đến khai thông trở lại tuyến vận tải này.

Theo các nguồn tin từ báo chí Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao và tỏ ra thận trọng với việc nối lại chiến sự. Mặt khác, ông Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn hiện tại không phải vô thời hạn và quân đội Mỹ luôn sẵn sàng hành động nếu được yêu cầu.

KHÁNH MINH tổng hợp