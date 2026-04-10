Nga ngừng bắn với Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo

Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong khoảng thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, sau khi Kiev cũng đề xuất tạm ngừng các hành động thù địch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ 16 giờ ngày 11-4 ( giờ địa phương) cho đến hết ngày 12-4. Điện Kremlin cho biết, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã nhận được chỉ thị ngừng các hoạt động chiến đấu trên mọi hướng trong thời gian này, đồng thời kêu gọi phía Ukraine thực hiện bước đi tương tự.

Trước đó, ngày 6-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã đề xuất với Moscow thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các mục tiêu năng lượng, thông qua các nhà trung gian Mỹ.

Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, tất cả các bên, trong đó có Nga, đều quan tâm đến việc duy trì tiến trình đàm phán 3 bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Peskov, khuôn khổ đàm phán này cần phải được duy trì và Nga hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục vai trò trung gian.



Kể từ đầu năm 2026 đến nay, Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán 3 bên về vấn xung đột tại Ukraine, trong đó vòng gần nhất diễn ra tại Genèva (Thụy Sĩ) trong hai ngày 17 và 18-2.

MINH CHÂU