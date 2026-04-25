Các đặc phái viên Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Hãng CNN dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho biết, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, đã có một số tiến triển từ phía Iran và tất cả mọi người trong trạng thái sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần thiết.

Cùng lúc này, hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt đầu chuyến công du Pakistan, Oman và Nga. Mục đích chuyến thăm là tổ chức các cuộc tham vấn song phương và trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột vùng Vịnh.

Theo CNN, Ngoại trưởng Araghchi đang ở Pakistan để gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải, nhưng Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc có cuộc gặp trực tiếp với Mỹ. Động thái cho thấy hai bên tiếp tục có những thông điệp trái ngược.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo, nếu Iran tiếp tục rải thủy lôi tại eo biển Hormuz đều sẽ bị xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Hegseth nhấn mạnh, nếu Iran triển khai thêm thủy lôi, Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả. Ông Hegseth cũng không phủ nhận thông tin cho rằng Bộ Chiến tranh Mỹ ước tính có thể mất đến 6 tháng để dọn sạch toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz.

VIỆT LÊ