Bộ An ninh Nội địa Mỹ sắp cạn ngân sách trả lương

Ngày 22-4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin thông báo, cơ quan này có thể cạn ngân sách trả lương cho nhân viên ngay trong tuần đầu tháng 5, khi tình trạng đóng cửa một phần đã kéo dài hơn 2 tháng mà Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Trụ sở Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Mullin, nếu không có nguồn tài trợ mới, nhiều nhân viên, đặc biệt là lực lượng an ninh sân bay (TSA), có nguy cơ tiếp tục phải làm việc không lương. Trước đó, tình trạng này đã khiến tỷ lệ vắng mặt tăng cao và thời gian chờ tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay kéo dài bất thường.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ cho phép sử dụng các nguồn quỹ liên quan để chi trả lương và phúc lợi cho nhân viên TSA. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không giải quyết được vấn đề ngân sách dài hạn.

Nguyên nhân bế tắc xuất phát từ bất đồng giữa hai đảng. Đảng Dân chủ yêu cầu cải cách hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sau khi xảy ra vụ nổ súng gây chết người hồi tháng 1, trong khi đảng Cộng hòa nhiều lần bác bỏ, khiến đàm phán rơi vào thế bế tắc. Ngân sách của Bộ An ninh Nội địa đã hết hạn từ ngày 13-2.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt hạn chót đến ngày 1-6 để Quốc hội thông qua dự luật ngân sách mới, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa đang nỗ lực xây dựng một gói tài trợ có thể được thông qua.

HẠNH CHI