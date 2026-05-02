Mỹ: Hãng hàng không Spirit Airlines chấm dứt hoạt động

SGGPO

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines của Mỹ buộc phải chấm dứt hoạt động vào ngày 2-5 sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với chính phủ.

Xung đột tại Trung Đông được cho là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của Spirit Airlines. Ảnh: SPIRIT AIRLINES

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền đã đưa ra “đề xuất cuối cùng” vào ngày 1-5 về một gói tiếp quản bằng nguồn tiền ngân sách nhằm cứu hãng hàng không này khỏi nguy cơ phá sản hoàn toàn. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót, các bước chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động của Spirit Airlines từ ngày 2-5 đã được xúc tiến.

Ý tưởng cứu trợ được Tổng thống Mỹ đề cập từ tuần trước, trong bối cảnh hãng hàng không tiếp tục lâm vào thủ tục phá sản lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 năm. Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông được cho là đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của hãng.

Spirit Airlines gặp khó khăn tài chính kéo dài kể từ sau đại dịch Covid-19, khi chi phí vận hành tăng cao trong lúc gánh nặng nợ ngày càng lớn. Tính từ đầu năm 2020 đến trước thời điểm nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11-2024, hãng đã thua lỗ hơn 2,5 tỷ USD. Đến tháng 8-2025, Spirit Airlines tiếp tục xin bảo hộ phá sản lần thứ hai, với tổng số nợ lên tới 8,1 tỷ USD, trong khi tổng tài sản đạt khoảng 8,6 tỷ USD.

MINH CHÂU

