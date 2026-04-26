Phái đoàn Mỹ hủy chuyến đi tới Pakistan

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ hủy chuyến công du ngoại giao dự kiến đến Islamabad (Pakistan), nơi đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cao cấp Jared Kushner dự kiến tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về vấn đề đình chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của truyền thông trước khi rời Sân bay Quốc tế Palm Beach để đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở West Palm Beach, Florida, ngày 25-4. Ảnh: IRANINTL.COM

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi phái đoàn Mỹ lên đường, sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự bất mãn trước tiến độ đình trệ và những gì ông mô tả là chiến thuật "câu giờ" của Tehran. Hãng tin Fox News cho biết, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông chủ Nhà Trắng cho biết đã trực tiếp ra lệnh cho phái đoàn dừng hành trình ngay trước giờ khởi hành.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đang nắm toàn bộ lợi thế trong tiến trình này, đồng thời tuyên bố phía Iran có thể chủ động liên lạc nếu thực sự muốn đạt được thỏa thuận, thay vì kéo dài các cuộc thương lượng không mang lại kết quả thực chất.

Động thái này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Islamabad vào tối cùng ngày, sau các cuộc hội kiến với lãnh đạo Pakistan, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif. Các cuộc trao đổi tập trung vào những “lằn ranh đỏ” của Iran, nhưng không dẫn đến bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với phía Mỹ.

Phát biểu ngay sau chuyến thăm Pakistan, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bày tỏ trên mạng xã hội rằng chuyến thăm “rất hiệu quả” và Tehran đã trình bày một khuôn khổ có thể chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh “vẫn chưa rõ Mỹ có thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao hay không”.

Động thái từ hai phía đã làm gia tăng bất định về khả năng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời đặt ra nghi vấn về thiện chí của các bên.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn chính. Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các hải cảng Iran, trong khi Tehran tiếp tục các hành động quân sự nhắm vào tàu thuyền trong khu vực.

Theo giới quan sát, quyết định của Tổng thống Trump được xem là dấu hiệu rõ ràng của chiến lược “gây áp lực tối đa”, sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế làm đòn bẩy thay vì tiếp tục các cuộc đàm phán kéo dài. Cho đến nay, lập trường của Mỹ vẫn nhất quán: Iran phải chủ động liên hệ nếu thực sự muốn giảm leo thang và đạt được một giải pháp bền vững.

HẠNH CHI