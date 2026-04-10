Hàn Quốc thông qua dự luật ngân sách bổ sung hơn 17 tỷ USD

Ngày 10-4, đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc (DP) và đảng đối lập Sức mạnh nhân dân (PPP) nhất trí thông qua ngân sách bổ sung ở mức 26,2 ngàn tỷ won (khoảng 17,7 tỷ USD), nhằm đối phó với những hậu quả kinh tế từ cuộc xung đột Trung Đông.

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập Sức mạnh Nhân dân đạt thỏa thuận về dự luật ngân sách bổ sung. Ảnh: YONHAP
Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập Sức mạnh Nhân dân đạt thỏa thuận về dự luật ngân sách bổ sung. Ảnh: YONHAP

Các bên đã nhất trí đưa vào ngân sách kế hoạch của Chính phủ về việc phân phối trợ cấp tiền mặt cho 70% người có thu nhập thấp nhất, nhằm giúp giảm bớt gánh nặng từ giá dầu tăng cao. Hai bên cũng nhất trí phân bổ thêm 135 triệu USD để đảm bảo nguồn cung naphtha, một nguyên liệu quan trọng được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu và các ngành công nghiệp khác.

Nếu dự luật được thông qua, khoảng 35,8 triệu người sẽ nhận được từ 67,5 USD đến 405 USD/người tùy theo mức thu nhập và khu vực.

Đảng PPP kêu gọi các chương trình cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng, trong khi đảng DP thúc giục thông qua dự luật một cách nhanh chóng. Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào cuối ngày 10-4 để xem xét dự luật.

Tin liên quan
VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục

