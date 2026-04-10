Israel và Lebanon sẽ đàm phán tại Mỹ

Ngày 10-4, đài CBS News đưa tin, Israel và Lebanon sẽ tham gia đàm phán trong tuần tới tại Washington D.C. (Mỹ) sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu tiến hành những cuộc thương lượng trực tiếp.

Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào cầu Qasmieh gần Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 23-3

﻿vừa qua. Ảnh: EPA

Cuộc đàm phán 3 bên sẽ có sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa; Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter.

Trước đó, ngày 9-4, Thủ tướng Netanyahu yêu cầu tiến hành các cuộc đàm phán, nhưng khẳng định "không có lệnh ngừng bắn" ở Lebanon và Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cảnh báo, Mỹ không được để Thủ tướng Israel phá hoại các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh, Beirut và “trục kháng chiến” phải nằm trong thỏa thuận của lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Israel đang chuẩn bị tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah khi đã mở rộng cảnh báo sơ tán ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. Trong đó bao gồm cả khu vực Bệnh viện Rafik Hariri - bệnh viện công lớn nhất tại Lebanon, cũng như các trại tị nạn, khu lều tạm cùng các văn phòng của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

MINH CHÂU