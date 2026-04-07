Israel bất ngờ gửi cảnh báo khẩn tới người dân Iran

Theo Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7-4 đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân Iran không sử dụng tàu hỏa trên toàn quốc cho đến tối cùng ngày.

Người phát ngôn tiếng Ba Tư của IDF, Trung tá Kamal Penhasi.

Trong tuyên bố, người phát ngôn tiếng Ba Tư của IDF, Trung tá Kamal Penhasi, nêu rõ: “Vì sự an toàn của quý vị, chúng tôi đề nghị từ thời điểm này đến 21 giờ theo giờ Iran, người dân không sử dụng hoặc di chuyển bằng tàu hỏa trên khắp Iran”.

Ông Penhasi cảnh báo thêm rằng, việc có mặt trên các chuyến tàu hoặc ở gần đường ray có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, IDF đã được chỉ thị “tiếp tục tấn công toàn lực vào hạ tầng quốc gia của chế độ Iran”.

Cùng ngày, giới chức Iran kêu gọi thanh niên và các tầng lớp xã hội tham gia lập “lá chắn người” xung quanh các nhà máy điện trên cả nước, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

