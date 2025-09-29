Nổ súng tại nhà thờ ở Michigan, Mỹ — 2 người chết, nghi phạm tử vong

Ngày 28-9 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra tại nhà thờ Mormon ở thị trấn Grand Blanc, bang Michigan (Mỹ), khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Nghi phạm trong vụ việc cũng đã tử vong, theo thông báo từ cơ quan chức năng

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: ABC News

Phát biểu tại buổi họp báo, Cảnh sát trưởng Grand Blanc William Renye cho biết vụ việc xảy ra vào buổi lễ sáng khi hàng trăm người có mặt tại nhà thờ, cách thành phố Detroit khoảng 80km về phía bắc. Theo mô tả của nhà chức trách, đối tượng đã lái xe tông vào cửa trước nhà thờ, bước ra và nổ súng vào đám đông, sau đó phóng hỏa. Khi truy đuổi, lực lượng cảnh sát đã bắn hạ nghi phạm.

Trong số 8 người bị thương, một người đang trong tình trạng nguy kịch, 7 người còn lại đã ổn định.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP

Cảnh sát xác định nghi phạm là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cư trú tại khu vực Burton lân cận. Nhà chức trách đang khám xét nơi ở của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án.

Chính quyền địa phương cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã triển khai khoảng 100 đặc vụ tới Grand Blanc để phối hợp điều tra. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đây là vụ nổ súng mới nhất trong số rất nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ ở Mỹ trong 20 năm qua, trong đó có vụ xảy ra hồi tháng 8 khiến 2 trẻ em thiệt mạng tại một nhà thờ ở Minneapolis.

HẠNH CHI