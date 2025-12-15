Australia: Hai thủ phạm vụ xả súng ở Bondi là cha con

Theo CBS News, cảnh sát Australia thông báo 2 tay súng, bị cáo buộc sát hại 15 người tại một lễ kỷ niệm của người Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney, là cha và con trai.

Cảnh sát Australia phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD

Người cha, 50 tuổi, đã bị bắn chết tại hiện trường, nâng tổng số người thiệt mạng lên 16. Đối tượng có giấy phép sử dụng súng và sở hữu 6 súng được đăng ký. Người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Hiện 40 người đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công, trong đó có hai cảnh sát bị thương nặng nhưng tình trạng ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.

Giới chức Australia xác định vụ xả súng tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, là hành động tấn công khủng bố và có dấu hiệu bài xích Do Thái. Vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy dọc theo bãi cát và vào các tuyến phố, công viên lân cận. Ước tính, có hơn 1.000 người có mặt tại bãi biển Bondi khi vụ tấn công xảy ra.

PHƯƠNG NAM