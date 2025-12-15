Mỹ: Nghi can vụ xả súng tại Đại học Brown là cựu quân nhân

Theo NBC News, nhà chức trách Mỹ xác định đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, là Benjamin Erickson, 24 tuổi, người gốc bang Wisconsin, từng phục vụ trong Lục quân Mỹ.

Camera ghi lại hình ảnh của Benjamin Erickson tại Đại học Brown. Ảnh: AL JAZEERA

Nghi phạm bị bắt vào sáng 14-12 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở Coventry, cũng thuộc Rhode Island, sau cuộc truy lùng kéo dài 11 giờ.

Theo hồ sơ công khai, Benjamin Erickson chuyển đến sinh sống tại thủ đô từ năm 2024 và đăng ký cử tri với khuynh hướng ủng hộ quy chế bang cho Washington, DC. Nghi phạm từng phục vụ trong Lục quân Mỹ từ tháng 5-2021 đến 11-2024.

Vụ xả súng xảy ra trong lúc sinh viên đang tham dự buổi ôn thi cuối khóa tại khuôn viên trường. Benjamin Erickson đã bắn hơn 40 viên đạn súng ngắn cỡ 9mm, khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Khám xét phòng khách sạn nơi Erickson lưu trú, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng lục ổ quay và 1 khẩu súng ngắn gắn thiết bị chiếu tia laser đặc biệt. Hiện Erickson vẫn bị giam giữ với tư cách người có liên quan để phục vụ điều tra, với sự hỗ trợ kỹ thuật truy dấu vị trí từ Cục Điều tra Liên bang (FBI).

PHƯƠNG NAM