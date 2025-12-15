Thế giới

Mỹ: Nghi can vụ xả súng tại Đại học Brown là cựu quân nhân

SGGPO

Theo NBC News, nhà chức trách Mỹ xác định đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, là Benjamin Erickson, 24 tuổi, người gốc bang Wisconsin, từng phục vụ trong Lục quân Mỹ.

Camera ghi lại hình ảnh của Benjamin Erickson tại Đại học Brown. Ảnh: AL JAZEERA
Camera ghi lại hình ảnh của Benjamin Erickson tại Đại học Brown. Ảnh: AL JAZEERA

Nghi phạm bị bắt vào sáng 14-12 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở Coventry, cũng thuộc Rhode Island, sau cuộc truy lùng kéo dài 11 giờ.

Theo hồ sơ công khai, Benjamin Erickson chuyển đến sinh sống tại thủ đô từ năm 2024 và đăng ký cử tri với khuynh hướng ủng hộ quy chế bang cho Washington, DC. Nghi phạm từng phục vụ trong Lục quân Mỹ từ tháng 5-2021 đến 11-2024.

Vụ xả súng xảy ra trong lúc sinh viên đang tham dự buổi ôn thi cuối khóa tại khuôn viên trường. Benjamin Erickson đã bắn hơn 40 viên đạn súng ngắn cỡ 9mm, khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Khám xét phòng khách sạn nơi Erickson lưu trú, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng lục ổ quay và 1 khẩu súng ngắn gắn thiết bị chiếu tia laser đặc biệt. Hiện Erickson vẫn bị giam giữ với tư cách người có liên quan để phục vụ điều tra, với sự hỗ trợ kỹ thuật truy dấu vị trí từ Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Rhode Island Lục quân Hoa Kỳ Súng ngắn Truy lùng Khuynh hướng Tia laser FBI Washington xả súng Hoa Kỳ Mỹ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn