Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để TPHCM phát triển mạnh mẽ

Trao đổi với cử tri tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM và kỳ vọng đây sẽ là cơ sở thể chế quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho thành phố phát triển mạnh mẽ.

Sáng 4-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 12, đoàn ĐBQH TPHCM, có buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn, TPHCM.

Tổ ĐBQH đơn vị số 12 gồm các đại biểu (ĐB): Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tiếp xúc cử tri các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến đến các xã còn lại.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM…

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến công tác quy hoạch, đất đai, an sinh xã hội, việc làm, y tế, hạ tầng giao thông và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo cử tri Lê Văn Giang (xã Hóc Môn), thời gian qua, địa phương đã có nhiều chính sách chăm lo cho các trường hợp khó khăn, yếu thế. Dù vậy, vẫn còn nhiều lao động tự do, người lớn tuổi không có lương hưu, người làm việc không ổn định gặp khó khăn khi ốm đau, mất việc. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tiêu chí thụ hưởng chính sách an sinh theo hướng linh hoạt hơn, sát với thực tế, đồng thời nghiên cứu tăng mức hỗ trợ để người dân bảo đảm mức sống tối thiểu.

Cử tri xã Hóc Môn nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong khi đó, cử tri Lâm Tiến Dũng (xã Phú Hòa Đông) cho rằng TPHCM đang đối mặt với nhiều áp lực về hạ tầng giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dân số đông và quy hoạch chưa đồng bộ. Cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Đô thị đặc biệt, tạo khung pháp lý ổn định, lâu dài cho TPHCM trong phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực và giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Trung ương đã đồng ý sửa đổi nghị quyết của Bộ Chính trị về TPHCM và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, từ đây đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI, thành phố sẽ hoàn tất các bước để chuẩn bị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM theo hướng phản ánh đúng tầm vóc, vị thế, sứ mệnh của thành phố.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những cơ chế đặc thù, đặc biệt dành cho TPHCM dự kiến cũng có thể được xây dựng theo hướng tương tự như Luật Thủ đô sửa đổi.

“Nếu TPHCM có Luật Đô thị đặc biệt, tôi kỳ vọng đây sẽ là cơ sở thể chế quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho thành phố phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 4-5.

Ghi nhận ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn đời sống ở cơ sở. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các xã và thành phố chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổ ĐBQH đơn vị số 12 ghi nhận, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và tiếp tục đeo bám, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Về đất đai, quy hoạch, nhà ở và tài sản của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai. Hiện Chính phủ đang khẩn trương ban hành nghị định, các bộ ban hành thông tư để triển khai nghị quyết của Quốc hội. Bộ NN-MT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, sau đó sẽ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiều vấn đề cử tri nêu tại hội nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, dự án chậm triển khai, quy hoạch treo... cần được nghiên cứu, xử lý trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Bên cạnh đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đồng thời nghiên cứu cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể. Khi Quốc hội có nghị quyết và Chính phủ có hướng dẫn, TPHCM cần khẩn trương triển khai vì đây là nguồn lực rất lớn cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trung ương sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết một năm thực hiện chủ trương về chính quyền địa phương 2 cấp vào cuối tháng 6-2026.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành gần một năm nên chưa thể hoàn hảo ngay, cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy mô hình này đã giải quyết được nhiều việc lớn của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh. Đồng thời, cần đi sâu ứng dụng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, số hóa để quản lý địa bàn ở cơ sở, thay vì chỉ làm việc theo phương thức hành chính truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận, giải đáp ý kiến cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh, giúp giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024. Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung 163 văn bản, phân cấp cho địa phương giải quyết 134 thủ tục hành chính; tỷ lệ thủ tục ở Trung ương hiện còn 27%. Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, Quốc hội đã sửa đổi các luật về thuế, góp phần giảm gánh nặng thuế, nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, kéo dài thời gian ưu đãi thuế đối với một số ngành, nghề. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội bảo đảm sát với đặc thù đô thị lớn, lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi chưa có lương hưu. Chủ tịch Quốc hội đánh giá TPHCM đã có nhiều chính sách đi đầu để người dân được thụ hưởng tốt hơn….

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, TPHCM là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đời sống người dân phải ngày càng được nâng lên. Bên cạnh sự quan tâm của Trung ương và thành phố, tinh thần tự lực vươn lên của từng địa phương, từng gia đình và mỗi người dân có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá TPHCM đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù từ các nghị quyết của Quốc hội, rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất; triển khai nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, thành phố đã tăng mức chi phí mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho thành viên của hơn 15.000 hộ nghèo, cận nghèo... Chủ tịch Quốc hội nhận xét TPHCM đang đi đầu trong nhiều chính sách mới, mạnh dạn thí điểm, được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

NGÔ BÌNH