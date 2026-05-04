Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại trong năm 2026

Ngày 4-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Tổng sản lượng hiện đạt khoảng 76%, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành có thể vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đài kiểm soát không lưu, hạng mục đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ máy bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay, hệ thống giao thông kết nối…

Theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công, nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24-KL/TW ngày 13-4-2026 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Theo đó, Bộ Chính trị chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Thủ tướng đánh giá, đến nay, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng, nếu để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7-5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hàng tuần báo cáo các bộ, ngành liên quan biết, chỉ đạo; TPHCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết. Đặc biệt, các khó khăn, vướng mắc hiện nay đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, do đó ACV phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA