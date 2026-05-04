Tại buổi tiếp xúc, chia sẻ với những lo lắng của cử tri về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, có bất cập khi nhiều bộ cùng tham gia quản lý nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm và bị cắt khúc trong quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 1) đến tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu định hướng sửa đổi là giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm cuối cùng về quản lý an toàn thực phẩm. “Tuy nhiên, các cơ quan phải phối hợp, không để tình trạng cắt khúc, không ai chịu trách nhiệm và cuối cùng vẫn có tiêu cực, như vụ việc tại Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế vừa qua làm mất chỗ dựa, mất niềm tin”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, điển hình như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học: “Ai cũng biết đồ ăn ở cổng trường bán rất chạy, học sinh rất thích ăn vì rẻ, nhưng thực phẩm không đảm bảo vì kém chất lượng, thậm chí cận hoặc hết hạn sử dụng vẫn bán. Có nên duy trì hàng quán như vậy ở cổng trường không?", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng, trách nhiệm trong câu chuyện này là của chính quyền phường, xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành nhiều thời gian chia sẻ với cử tri về những vấn đề còn nhiều bức xúc, điển hình trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Hà Nội báo cáo còn thiếu khoảng 1.000 trường học. Cũng chính vì thực tế không đủ trường, không đủ thầy, nên hệ quả là thi tuyển căng thẳng và bằng những biện pháp hành chính loại các cháu, trong khi chủ trương của Nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non đến hết lớp 12.

“Học thì phải thi, nhưng thi không phải là để loại các cháu, không cho đến trường, mà thi là để đánh giá chất lượng dạy và học”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Dẫn chứng ngay thời điểm hiện tại đang chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 nhưng “căng thẳng hơn cả thi đại học”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt câu hỏi: “Tại sao lại tạo ra tâm lý bất an như vậy, không những nặng nề cho học sinh, phụ huynh mà khó khăn cho cả thầy cô giáo?".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đủ trường, đủ lớp, đủ thầy sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập; đề nghị Hà Nội làm gương về việc ưu tiên chuyển đổi cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư thành trường học, trạm y tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lắng nghe ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc sáng 4-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với việc đáp ứng về cơ sở vật chất, đồng chí Tô Lâm lưu ý, phải tính toán lại biên chế cho ngành giáo dục. Thực tế vừa qua cho thấy, nhân viên bếp ăn cũng được tính vào biên chế ngành giáo dục, như vậy không hợp lý.

“Tổ chức bữa ăn nên giao cho doanh nghiệp, các công ty suất ăn để đảm bảo dịch vụ. Thầy cô giáo không thể lo bữa ăn cho học sinh mà cần tập trung vào giáo dục. Nếu thầy cô mà lại phải đi lo ký hợp đồng chỗ này, chỗ kia thì mất rất nhiều thời gian”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng với quan điểm chú trọng nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, ngành y tế cần tính toán hợp lý định mức bác sĩ trên số dân, trong đó chú trọng mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực và sổ sức khỏe điện tử. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu làm tốt thì trạm y tế phường vô cùng quan trọng, có thể đảm nhiệm vai trò khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân. “Hà Nội chưa nhận được báo cáo, nhưng TPHCM khám thử một số nơi thì thấy có 30% số người có bệnh mà không biết, thậm chí có cả ung thư mới phát hiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Cử tri đề xuất công khai “danh sách đen” cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm Trước đó, sau khi ĐB Lưu Nam Tiến, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các ý kiến cử tri ghi nhận, đánh giá cao Quốc hội đã xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; nhận định việc kiện toàn nhân sự với tỷ lệ tín nhiệm cao tạo ra kỳ vọng lớn về một bộ máy trong sạch, liêm chính, nói đi đôi với làm, tăng cường trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát của Quốc hội. Cử tri cũng đã phản ánh tới các ĐB Quốc hội nhiều vấn đề nóng, như an toàn thực phẩm, y tế và quy hoạch Thủ đô… Cử tri Nguyễn Xuân Tùng (phường Ô Chợ Dừa) nêu bức xúc trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả, kém chất lượng bán tràn lan. Theo cử tri, trách nhiệm quản lý lĩnh vực này đang bị chia sẻ và chồng chéo giữa một số bộ, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Ông kiến nghị áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe. Bên cạnh đó, cần thiết lập một mô hình quản lý tập trung hơn, hoặc quy định rõ đầu mối bộ, ngành chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương khi để xảy ra vi phạm. Cử tri cũng đề xuất thiết lập một “danh sách đen” công khai trên toàn quốc, liệt kê các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm để người dân cùng tham gia giám sát. Trong lĩnh vực y tế, cử tri Trần Trí Thành (phường Kim Liên) đề nghị có hướng dẫn cụ thể, lập khung khám bệnh miễn phí cho người dân, trong đó đưa ra danh mục khám miễn phí để sàng lọc các bệnh theo đặc thù từng độ tuổi, giới tính khác nhau; đồng thời nghiên cứu thiết kế các gói ngân sách cho dự án “bác sĩ gia đình” và “điều dưỡng tại nhà”. “Có như vậy mới tránh được bệnh hình thức và chương trình khám sức khỏe toàn dân mới đem lại giá trị thực sự trong chính sách đầu tư cho con người”, cử tri Trần Trí Thành phát biểu.

ANH PHƯƠNG