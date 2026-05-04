Cử tri đề nghị điều chỉnh giờ học, tăng quyền lợi BHYT

Sáng 4-5, Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại xã Hồ Tràm, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM và ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu, chủ trì hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu đã thông tin nhanh đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, trong đó nhấn mạnh, Quốc hội đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết; quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách; đồng thời thông qua chương trình giám sát, xem xét các báo cáo liên quan đến kiến nghị cử tri và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Đồng thời, nhiều ý kiến tập trung phản ánh các vấn đề dân sinh, kiến nghị các cấp, ngành sớm xem xét, tháo gỡ.

Cử tri Bành Trọng Hồng (ấp Láng Sim, xã Hồ Tràm) cho rằng chính sách đối với người có công cần được rà soát, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế. Theo cử tri, một số trường hợp hiện đang hưởng mức hỗ trợ còn thấp, chưa bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, ảnh hưởng đến đời sống.

Cử tri Vương Thị Hường (ấp Phước Tiến, xã Hồ Tràm) phản ánh khung giờ học buổi chiều của học sinh tiểu học chưa hợp lý, gây khó khăn cho cả học sinh và phụ huynh. Cụ thể, học sinh vào học lúc 13 giờ, chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống; trong khi tan học lúc 16 giờ lại quá sớm so với giờ tan sở của phụ huynh, gây khó khăn trong việc đưa đón. Cử tri đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu điều chỉnh khung giờ để phù hợp tình hình thực tế.

Tại các điểm cầu, cử tri các địa phương cũng kiến nghị cần quan tâm thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, nhất là xây dựng nhà máy, khu công nghiệp để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Nhiều ý kiến đề nghị mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, bổ sung danh mục thuốc, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Dương Minh Tuấn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri; đồng thời cho biết đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi tiến độ trả lời, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

