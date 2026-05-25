Sức sống cơ sở

Nuôi chó đừng để mất vui

SGGP

Mấy bữa nay, bà Hai Bê với bà Sáu Nga lời qua tiếng lại, om sòm cả xóm. Chuyện là, mấy con chó của nhà Hai Bê ngày nào cũng “để lại dấu vết” trước cửa nhà bà Sáu Nga.

Bà Sáu Nga từng lựa lời nhắc nhẹ nhưng bà Hai Bê cứ phớt lờ. Mỗi sáng mở cửa, bà Sáu Nga lại thấy bực vì "dấu vết" mà đàn chó nhà bà Hai Bê để lại, vừa mất vệ sinh, vừa như mang đến xui xẻo.

Nuôi chó, nuôi mèo là sở thích, thú vui và chuyện riêng của mỗi người. Nhưng để chó không rọ mõm thả rong ngoài đường, phóng uế tùy tiện thì không còn là chuyện riêng nữa. Đã có những vụ chó cắn người gây hậu quả đáng tiếc.

Các địa phương đã thường xuyên nhắc nhở người dân quản lý vật nuôi đúng quy định, giữ vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn cho cộng đồng, nhưng nhiều người vẫn còn tùy tiện.

Có khó gì đâu! Chỉ cần dắt chó bằng dây, rọ mõm khi ra đường và đừng để chúng phóng uế bừa bãi. Một chút ý thức nhỏ, nhưng lại giúp xóm giềng vui vẻ, thuận hòa.

TƯ MÓM

