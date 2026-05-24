Phường Diên Hồng xây dựng mô hình “Phường số” toàn diện

Phường Diên Hồng (TPHCM) đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phổ cập công dân số và ứng dụng “Công dân số TPHCM”, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng mô hình “Phường số” toàn diện.

Sáng 24-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết hợp ra quân cao điểm thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện “Phát triển công dân số” và ứng dụng Công dân số TPHCM trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm lan tỏa vai trò của công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM và ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, trao nhiệm vụ cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại chương trình, phường Diên Hồng chính thức phát động phong trào thi đua ứng dụng công nghệ vào đời sống và quản lý hành chính. Đợt ra quân cao điểm tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; phổ cập kỹ năng công dân số; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Công dân số TPHCM” để tương tác với chính quyền và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết địa phương quyết tâm hoàn thành định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Phường số”, phường Diên Hồng triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phát huy vai trò 38 tổ công nghệ số cộng đồng; cán bộ, công chức tiên phong chuyển đổi số; học sinh làm “Sứ giả số”; cùng phong trào “Bình dân học vụ số”.

PGS-TS Thoại Nam đến từ Trung tâm Kỹ thuật Điện toán, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ mô hình Phường xã thông minh với giải pháp cho phường Diên Hồng tại buổi lễ. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo UBND phường Diên Hồng, chiến dịch lần này được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn.

38 khu phố trên địa bàn phường Diên Hồng đều có Tổ Công nghệ số cộng đồng, đây sẽ là "cánh tay nối dài" của chính quyền tại cơ sở. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ