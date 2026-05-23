Xã Long Hải siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Ngày 23-5, Đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã có buổi kiểm tra tại xã Long Hải (TPHCM) về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác khảo sát việc vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và Hệ thống giám sát tàu cá tại Cảng Tân Phước

Đoàn công tác do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện UBND xã Long Hải cho biết, tính đến ngày 15-5, toàn xã có 174/1.220 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, địa phương đang quản lý 150 tàu neo đậu trong và ngoài địa bàn thành phố; số còn lại thuộc diện mất tích, tàu chìm hoặc đang được xác minh.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam làm việc với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh . Ảnh: THÀNH HUY

Được biết, toàn bộ 150 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đều được gắn thiết bị GPS để phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát thường xuyên; đồng thời cập nhật hình ảnh, vị trí, tọa độ neo đậu mỗi ngày nhằm ngăn ngừa nguy cơ vi phạm IUU.

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác cũng khảo sát việc vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và Hệ thống giám sát tàu cá tại Cảng Tân Phước; nghe báo cáo kết quả phối hợp giữa Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và các cảng cá trên địa bàn trong chống khai thác IUU; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân cũng như kết quả xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản.

Đại diện các đơn vị chức năng của xã Long Hải làm việc với đoàn công tác. Ảnh: THÀNH HUY

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Bùi Yên Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của xã Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trong công tác quản lý đội tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.

THÀNH HUY