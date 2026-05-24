Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

SGGPO

Mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực, xâm hại và tệ nạn xã hội tại các khu dân cư. 

Sáng 24-5, tại Cư xá Dương Phụng Thiên (khu phố Bình Phước A), phường An Phú (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2026.

Tại chương trình, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 thành viên.

9778.JPG
Trao Quyết định thành lập mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Theo quy chế hoạt động, mô hình hướng đến việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng môi trường xanh - sạch - thân thiện; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh và tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại các khu nhà trọ.

9788.JPG
Công an phường An Phú và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ký kết quy chế phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2026

Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần động viên các chị nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống.

Hiện phường An Phú có hơn 2.000 khu nhà trọ. Lãnh đạo phường cho biết, đây là mô hình đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện, dự kiến sẽ nhân rộng đến 7/7 khu phố trong thời gian tới.

9O56.JPG
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM trao quà đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Theo kế hoạch, Ban Chủ nhiệm mô hình sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí của mô hình; đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Dịp này, đại diện Công an phường An Phú đã tuyên truyền chuyên đề về phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng các khu nhà trọ an toàn, không có tệ nạn ma túy.

Tin liên quan
TÂM TRANG

Từ khóa

Khu nhà trọ an toàn phụ nữ và trẻ em chăm sóc trẻ em chống bạo lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn