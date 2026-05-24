Mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực, xâm hại và tệ nạn xã hội tại các khu dân cư.

Sáng 24-5, tại Cư xá Dương Phụng Thiên (khu phố Bình Phước A), phường An Phú (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2026.

Tại chương trình, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 thành viên.

Trao Quyết định thành lập mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Theo quy chế hoạt động, mô hình hướng đến việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng môi trường xanh - sạch - thân thiện; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh và tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại các khu nhà trọ.

Công an phường An Phú và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ký kết quy chế phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2026

Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần động viên các chị nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống.

Hiện phường An Phú có hơn 2.000 khu nhà trọ. Lãnh đạo phường cho biết, đây là mô hình đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện, dự kiến sẽ nhân rộng đến 7/7 khu phố trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM trao quà đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Theo kế hoạch, Ban Chủ nhiệm mô hình sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí của mô hình; đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Dịp này, đại diện Công an phường An Phú đã tuyên truyền chuyên đề về phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng các khu nhà trọ an toàn, không có tệ nạn ma túy.

TÂM TRANG