An cư để gắn bó lâu dài

Giữa nhịp sống sôi động của TPHCM, những khu nhà ở xã hội đang trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng chục ngàn người lao động. Không chỉ là nơi “che mưa, che nắng”, đó còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, giữ chân người lao động ở lại, gắn bó lâu dài với thành phố nghĩa tình.

Không còn cảnh nay đây mai đó

Những năm qua, TPHCM trở thành “điểm sáng” của cả nước về công tác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), phục vụ tốt nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Riêng tại khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp), hàng ngàn căn hộ đã và đang mở ra cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ.

Dự án NƠXH cho công nhân tại khu NƠXH Becamex Định Hòa do Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, gồm 40 block với tổng số 3.232 căn hộ, đến nay đã có 725 hộ gia đình công nhân vào sinh sống; qua đó góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Từ thang máy, chúng tôi lên tầng 2, ghé thăm tổ ấm của vợ chồng anh Trần Chí Nguyên (sinh năm 1988, quê Kiên Giang). Căn hộ rộng 60m2 được bài trí ngăn nắp, ấm cúng. Anh Nguyên kể, đúng dịp lễ 30-4 cách đây 4 năm, gia đình anh dọn vào đây ở. Vì vậy, mỗi lần đến dịp lễ 30-4, ký ức ngày đầu “có nhà” lại ùa về, nguyên vẹn cảm xúc hạnh phúc. Ngày ấy, anh là công nhân tại một công ty ở phường Thuận Giao.

Sau khi lập gia đình với chị Lê Thùy Dương (quê Cà Mau), vợ chồng anh quyết định rời phòng trọ chật hẹp để mua căn hộ với giá gần 400 triệu đồng, trả góp làm 5 đợt. “Có nhà rồi, mình yên tâm làm ăn hơn, không còn cảnh chuyển trọ nay đây mai đó”, anh Nguyên chia sẻ.

Bốn năm “an cư lạc nghiệp”, từ hai bàn tay trắng, vợ chồng anh Nguyên đã tích góp, vay mượn thêm để mua một chiếc ô tô. Ngoài giờ làm công nhân, anh nhận chạy xe dịch vụ để tăng thu nhập. Tổ ấm nhỏ càng thêm rộn ràng khi có thêm thành viên nhỏ. “Lên đây lập nghiệp hơn 20 năm, giờ có được mái ấm của riêng mình, tôi muốn gắn bó lâu dài với thành phố này hơn”, anh Nguyên nói.

Tổ ấm của vợ chồng anh Trần Chí Nguyên trong căn nhà ở xã hội tại phường Chánh Hiệp, TPHCM

Cộng đồng cư dân gắn kết

Ở tầng trệt một block khác, chị Lê Thị Đạt (sinh năm 1967, quê Lâm Đồng) đang thoăn thoắt gói từng bó rau cho khách. Ba năm trước, nghe người quen giới thiệu “đất Bình Dương dễ sống”, chị Đạt quyết định rời quê đến đây lập nghiệp. Từ công việc làm rẫy, chị chuyển sang mở quầy tạp hóa nhỏ kết hợp bán rau củ. Căn hộ tầng trệt chị mua lại với giá hơn 1 tỷ đồng. Nhờ vị trí thuận lợi, chị mở gian hàng phục vụ cư dân trong khu. “Ở đây đông người, buôn bán ổn định, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn”, chị Đạt cho biết.

Cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân, chị Nguyễn Thị Dinh (sinh năm 1976, quê Hải Phòng) mở một quán giải khát nhỏ ngay ki ốt tầng trệt. Mỗi ngày, chị vừa bán hàng, vừa thong thả xem tivi, trò chuyện với khách quen. Thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng đủ để vợ chồng chị sống thoải mái khi con cái đã trưởng thành. “Với tôi, NƠXH là lựa chọn đúng đắn. Ở đây yên bình, dịch vụ cơ bản đầy đủ, ai cũng muốn gắn bó lâu dài”, chị Dinh chia sẻ, mắt ánh lên niềm vui.

Không chỉ là nơi ở, khu NƠXH Becamex Định Hòa còn dần hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết. Nhiều người cho biết, họ chọn ở TPHCM làm “tổ ấm” của mình. Những ngày cuối tuần, không phải tăng ca hay tất bật công việc, nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Chiều đến, tại công viên nhỏ gần đó, tiếng trẻ con nô đùa và những câu chuyện sẻ chia giữa hàng xóm láng giềng bên ghế đá cũng đủ thấy yên bình.

Từ những căn hộ giản dị ấy, giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực với nhiều người lao động. Và khi đã “an cư”, họ chọn “ở lại” - ở lại để làm việc, để cống hiến, để xây dựng tương lai lâu dài trên mảnh đất nghĩa tình này.

TÂM TRANG