VN-Index hướng tới mốc 1.890 và 1.945 điểm

Kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư khi thời điểm chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đang đến gần. Trong bối cảnh đó, xu hướng tăng của VN-Index được kỳ vọng tiếp diễn trong tuần mới, hướng tới các mốc 1.890 và 1.945 điểm.

Kiểm định ngưỡng 1.860-1.875 điểm

Do trùng kỳ nghỉ lễ dài, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua chỉ giao dịch 2 phiên. Dù thời gian giao dịch ngắn, VN-Index vẫn tăng gần 21 điểm so với tuần trước, lên 1.853,08 điểm và chính thức vượt mốc 1.850 điểm.

VN-Index đang tiến vào vùng Fibonacci Projection 100%, tương đương 1.860-1.875 điểm. Chỉ số hiện vẫn nằm trên đường Middle của Bollinger Bands, trong khi MACD tiếp tục nới rộng khoảng cách với đường Signal. Những tín hiệu này cho thấy triển vọng tích cực của VN-Index trong ngắn hạn vẫn được duy trì.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ASEAN nhận định VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khá tích cực. Chỉ số nằm trên các đường MA10 và MA20, cho thấy xu hướng tăng được củng cố. Các chỉ báo kỹ thuật cũng phát tín hiệu tích cực khi RSI ở mức 65 và MFI đạt 73, phản ánh động lực tăng giá vẫn được duy trì, trong khi dòng tiền có dấu hiệu cải thiện.

Theo phân tích kỹ thuật, sau khi phục hồi từ vùng 1.720 điểm lên 1.850 điểm, VN-Index đang hướng đến các mục tiêu 1.890, 1.945 và 2.035 điểm. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện ở 1.790 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến vào những vùng điểm cao mới, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và khả năng duy trì dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định độ bền của đà tăng.

Dòng vốn thụ động khó tạo biến động lớn ngay lập tức

Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là một trong những chất xúc tác quan trọng đối với dòng tiền trong thời gian tới. Dù vậy, thị trường vẫn có thể chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất neo cao và các rủi ro địa chính trị, đặc biệt nếu căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại.

Cuối tuần qua, FTSE Russell công bố tài liệu Hỏi đáp (FAQ) cập nhật về việc tái phân loại Việt Nam. Theo đó, danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vượt qua vòng sàng lọc của FTSE Global Equity Index Series (GEIS) và đủ điều kiện gia nhập FTSE Global All Cap Index vẫn được giữ nguyên.

Trong 27 cổ phiếu này, VCB, VIC và VHM thuộc nhóm vốn hóa lớn; BID, HPG và VPB thuộc nhóm vốn hóa trung bình. 21 mã còn lại thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, gồm FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, STB, SHB, SSB, SSI, TCX, VCI, VJC, VNM, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VPS.

Từ ngày 21-9, khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, việc đưa danh mục cổ phiếu này vào FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, kéo dài đến tháng 9-2027.

FTSE Russell cho biết việc chia quá trình chuyển đổi thành nhiều giai đoạn nhằm bảo đảm quá trình tái phân loại diễn ra có trật tự, hỗ trợ thị trường hấp thụ dòng vốn từ các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số, đồng thời duy trì các điều kiện về cơ chế thanh toán không yêu cầu ký quỹ trước và thanh khoản. Sau mỗi đợt, FTSE Russell sẽ đánh giá khả năng các quỹ mô phỏng chỉ số tái tạo danh mục trước khi triển khai giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, việc Việt Nam được nâng hạng từ ngày 21-9 không đồng nghĩa toàn bộ tỷ trọng dự kiến sẽ lập tức được phản ánh trong các chỉ số FTSE. Dòng vốn từ các quỹ thụ động sẽ được phân bổ theo từng giai đoạn trong khoảng một năm.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank, số lượng cổ phiếu và tỷ trọng của Việt Nam trong bộ chỉ số FTSE không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến thị trường trong nước mà còn chịu ảnh hưởng từ biến động của các thị trường khác trong cùng rổ chỉ số.

Theo bà Nga, dòng vốn dự kiến vào thị trường Việt Nam có thể cao hơn các ước tính trước đó. Tuy nhiên, phần lớn là dòng vốn thụ động, tác động chủ yếu trong ngắn hạn. Việc giải ngân được chia thành 4 đợt cũng giúp phân bổ dòng tiền theo thời gian, nên ảnh hưởng thực tế đến thị trường có thể không quá lớn.

“Nhà đầu tư vẫn nên tập trung vào nền tảng cơ bản và triển vọng của từng doanh nghiệp. Trong 27 cổ phiếu được FTSE lựa chọn, không phải mã nào cũng đáp ứng tiêu chí đầu tư của một quỹ chủ động”, bà Nga đánh giá.

Cùng với quá trình cơ cấu các bộ chỉ số FTSE Russell, hoạt động giám sát giao dịch cũng được tăng cường. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa ban hành Quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường, đặc biệt là hành vi tác động, thao túng giá hoặc sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi. Quy chế được ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 28-8-2026.

Quy chế áp dụng đối với cổ phiếu niêm yết tại HOSE trong các kỳ cơ cấu danh mục chỉ số FTSE Russell. Trọng tâm giám sát là các tài khoản, nhóm tài khoản có dấu hiệu tác động hoặc thao túng giá, tác động đến giá đóng cửa tại ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực hoặc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán.

Hoạt động giám sát được thực hiện qua 3 giai đoạn: từ trước ngày chốt dữ liệu, qua thời điểm công bố thông tin và đến hết 5 ngày giao dịch sau khi chỉ số có hiệu lực.

30 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền trả cổ tức Trong tuần từ ngày 7 đến ngày 11-9, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, một số doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt 29-30%.

NHUNG NGUYỄN