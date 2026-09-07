Giữa vùng đất nắng gió và khô hạn của tỉnh Lâm Đồng, những vườn táo xanh ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đang cho năng suất cao, chất lượng được thị trường ưa chuộng, mở ra hướng đi mới theo cách làm nông nghiệp hiện đại.

Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, vùng đất Tuy Phong được biết đến là vùng đất nắng nhiều, mưa ít. Trước đây, người dân địa phương chủ yếu làm ruộng, trồng hành, hoa màu nhưng phải trông chờ những cơn mưa hiếm hoi trong năm để xuống giống. Thế nhưng, kể từ khi được đầu tư hệ thống các hồ chứa Đá Bạc, Lòng Sông và Phan Dũng, với tổng dung tích hơn 55 triệu m³, cùng mạng lưới kênh mương đã từng bước giúp người dân chủ động nguồn nước tưới và hướng canh tác cũng thay đổi một cách căn bản.

VIDEO: Táo xanh ngọt lành giữa miền nắng gió Tuy Phong - Lâm Đồng. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Người dân xã Tuy Phong chăm sóc vườn táo. Ảnh: TIẾN THẮNG

Thay vì tập trung vào những cây trồng cần nhiều nước, người dân bắt đầu lựa chọn các loại cây thích hợp khí hậu khô nóng. Trong đó, táo là một trong những loại cây trồng đáp ứng được điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng với vùng đất Tuy Phong và mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Đến nay, toàn xã có hơn 137ha táo, hơn 92% diện tích được trồng trong nhà lưới, năng suất bình quân khoảng 45-50 tấn/ha/năm.

Táo xanh ngọt lành giữa miền nắng gió Tuy Phong. Ảnh: TIẾN THẮNG

Bên cạnh điều kiện tự nhiên phù hợp, nhiều nhà vườn ở Tuy Phong còn mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản, như: đầu tư nhà lưới, chủ động nước tưới, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh; đồng thời chuyển sang sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ và liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Các giống táo mới cũng được đưa vào sản xuất, trong đó có TN05 do Viện Nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố tuyển chọn. Giống táo này được đánh giá phù hợp điều kiện khô hạn, cho quả giòn, vị ngọt thanh.

Những trái táo căng mọng, giòn và có vị ngọt thanh ở Tuy Phong. Ảnh: TIẾN THẮNG

Bà Phạm Thị Kim Hơn, ở thôn 2 xã Tuy Phong cho biết, việc chuyển sang những giống táo mới giúp năng suất và chất lượng quả cải thiện rõ rệt. Giống táo của Viện Nha Hố cho trái dày, cây khỏe, năng suất cao. Táo có độ giòn, vị ngọt thanh. Nhờ cây táo, cuộc sống của gia đình và nhiều bà con ổn định hơn.

Cũng theo người dân địa phương, mô hình thâm canh táo theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP, lợi nhuận bình quân khoảng 340 triệu đồng/ha, cao hơn khoảng 47 triệu đồng/ha so với các mô hình khác.

Từ vùng đất từng được nhắc đến bởi cái khát, Tuy Phong hôm nay đang phủ thêm màu xanh của những vườn táo. Ảnh: TIẾN THẮNG

Từ vùng đất từng được nhắc đến bởi nắng và gió, Tuy Phong hôm nay đang phủ thêm màu xanh của những vườn táo. Nắng, gió, nguồn nước và đất đai có thể tạo nên những điều kiện riêng, nhưng chính việc chọn đúng cây trồng, chủ động nguồn nước và ứng dụng kỹ thuật đang giúp người vượt qua những điều kiện bất lợi của vùng đất khô nóng trở thành nguồn lực, thành cơ hội mới cho người dân.

TIẾN THẮNG