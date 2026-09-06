Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đẩy mạnh hợp tác công nghệ Việt - Nhật

Ngày 6-9, tại TP Huế, Bộ Ngoại giao cùng UBND TP Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026

Trụ cột quan trọng, thực chất

Theo ban tổ chức, diễn đàn lần này thể hiện sự quyết tâm cao, cùng các hành động cụ thể của hai bên để triển khai danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh, diễn đàn là hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công. Đồng chí khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng thông tin, trải qua nhiều năm vun đắp, hợp tác địa phương trở thành một trụ cột quan trọng, thực chất trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Mạng lưới hợp tác giữa địa phương 2 nước ngày càng được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, trong đó gần 120 thỏa thuận hợp tác được ký kết và triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực đến văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Các doanh nghiệp Nhật Bản hiện diện tại nhiều địa phương Việt Nam, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm và nâng cao năng lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chuyển lời chúc mừng và thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, trong đó bày tỏ vui mừng và kỳ vọng, sự năng động và sức trẻ của các địa phương Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm và thế mạnh của các chính quyền địa phương Nhật Bản như phát triển vùng, xúc tiến công nghiệp, phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của cả hai nước.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất và bền vững.

Đồng kiến tạo phát triển

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước chuyển mạnh từ “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại diễn đàn

Để tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, Thủ tướng gợi mở một số định hướng hợp tác trọng tâm để các đại biểu thảo luận. Đó là việc nâng tầm hợp tác thành đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững và nghiên cứu - phát triển (R&D).

Các bên cần tập trung tháo gỡ những khó khăn về thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, đồng thời góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số, suy giảm lực lượng lao động tại Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị lựa chọn những dự án ưu tiên có tính khả thi cao, phù hợp với thế mạnh của mỗi bên để triển khai ngay, tạo kết quả cụ thể. Cùng với đó là việc mở rộng kết nối du lịch, tăng cường các đường bay trực tiếp, đẩy mạnh giao lưu giữa các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong hạ tầng xanh, chống ngập đô thị, xử lý chất thải, phát triển năng lượng tái tạo và phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn, chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ mô hình “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”. Các doanh nghiệp Nhật Bản được khuyến khích tiếp tục coi Việt Nam là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng bền vững.

Sáng 6-9, tại TP Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, các doanh nghiệp 2 nước tập trung bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Trong đó Nhật Bản tiếp tục đồng hành, thúc đẩy các dự án ODA thế hệ mới với quy mô và hiệu quả cao hơn, thủ tục thuận lợi hơn, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản, với tinh thần không chỉ hợp tác mà còn đồng hành cùng phát triển. Thủ tướng mong muốn thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác, mua bán và sáp nhập giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

VĂN THẮNG