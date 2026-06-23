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Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 4,9% vốn LPBank

SGGPO

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, bao gồm Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và ông Phạm Nhật Vượng.

Ngày 23-6, LPBank (mã chứng khoán LPB) công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Cụ thể, theo danh sách cập nhật đến ngày 23-6-2026, LPBank đang có 2 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng, bao gồm: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và ông Phạm Nhật Vượng.

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LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên đến ngày 23-6-2026

Trong đó, VNPost hiện là cổ đông lớn nhất tại LPBank với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Ngoài lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ, người có liên quan của cổ đông này sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ ngân hàng.

Cổ đông lớn thứ hai là ông Phạm Nhật Vượng với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Theo công bố của LPBank, người liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần LPB.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2025, theo công bố của LPBank, chỉ có một cổ đông duy nhất sở hữu trên 1% vốn điều lệ là VNPost.

Sau thông tin này, chốt phiên giao dịch sáng ngày 23-6, cổ phiếu LPB đã tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản tăng vọt với loạt giao dịch thoả thuận quy mô lớn.

Việc công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên là yêu cầu mới theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, nhằm tăng cường tính minh bạch trong cơ cấu sở hữu của các ngân hàng. Trước đây, các tổ chức tín dụng chủ yếu công bố thông tin đối với cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

NHUNG NGUYỄN

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