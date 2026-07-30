Vì sao VN-Index tăng gần 31 điểm giữa lúc chứng khoán thế giới "đỏ lửa"?

Trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất, thị trường trong nước sáng 30-7 bất ngờ tăng mạnh, đi ngược xu hướng chung.

Sắc xanh, tím bao phủ thị trường chứng khoán trong nước sáng 30-7

VN-Index tăng gần 31 điểm

Kết thúc phiên sáng 30-7, VN-Index tăng 30,8 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.735,48 điểm. Toàn sàn có 246 mã tăng, 60 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,3 điểm, tương đương 0,85%, lên 273,98 điểm, với 70 mã tăng, 40 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Thanh khoản trên hai sàn HOSE và HNX đạt hơn 10.200 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm gần 9.800 tỷ đồng. Sắc xanh bao phủ thị trường, nhiều cổ phiếu bất động sản, tiêu dùng, dầu khí tăng trần như VRE, FRT, VSC, PVT...

Khối ngoại cũng quay lại mua ròng 279 tỷ đồng trên HOSE, chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp.

Nội lực trong nước là điểm tựa

Các chuyên gia cho rằng, nền tảng kinh tế và dòng tiền trong nước là những yếu tố chính giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngược xu hướng giảm của thế giới.

Trao đổi với Báo SGGP, bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Chứng khoán VPBank, cho biết việc FED giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75% phù hợp với kỳ vọng của phần lớn thị trường. Tuy nhiên, phát biểu thận trọng của Chủ tịch FED Kevin Warsh đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, gây áp lực lên các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Theo bà Hằng, thị trường Việt Nam vẫn tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, GDP, đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng cải thiện, qua đó củng cố kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, trong khi câu chuyện nâng hạng thị trường thu hút dòng vốn trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, VN-Index đã giảm gần 300 điểm từ đỉnh 1.933 điểm vào tháng 5-2026, đưa nhiều cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn. Định giá thị trường Việt Nam cũng được đánh giá thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực nếu xét trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận.

“Trong ngắn hạn, thị trường Việt Nam vẫn có khả năng duy trì xu hướng tích cực, nhưng sẽ xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh hơn”, bà Hằng nhận định.

Ông Nguyễn Thế Hoài, Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng thị trường được hỗ trợ bởi 3 yếu tố: Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định lãi suất và thanh khoản hệ thống; áp lực tỷ giá giảm so với đầu năm; kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều doanh nghiệp tăng trưởng, trong khi giá cổ phiếu ở mức hấp dẫn.

Tuy nhiên, ông Hoài lưu ý thị trường chưa thực sự bứt phá do dòng tiền còn hạn chế. Lực cầu chủ yếu xuất hiện khi thị trường giảm, chưa cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng mua ở vùng giá cao. Theo ông, VN-Index có thể tiếp tục dao động quanh vùng 1.700 điểm, biên độ khoảng 30 điểm.

HẠNH NHUNG