Galaxy A Series thế hệ mới tích hợp các tính năng AI thiết yếu

Samsung Electronics đã ra mắt các sản phẩm Galaxy A Series mới nhất, bao gồm Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE tích hợp các tính năng AI thiết yếu phục vụ công việc và giải trí…

Galaxy A Series thế hệ mới hiện thực hóa phổ cập trải nghiệm AI

Galaxy A17 mới sở hữu một số tính năng được yêu thích từ dòng Galaxy S, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn của Samsung trong việc phổ cập trải nghiệm AI tiên tiến đến nhiều người dùng hơn. Điều này bao gồm việc tích hợp liền mạch tính năng kích hoạt Gemini dễ dàng bằng cách nhấn và giữ nút bên cạnh, cùng với Gemini Live - trải nghiệm rảnh tay hoàn toàn bằng giọng nói. Cả hai tính năng này cho phép người dùng tương tác liền mạch với các ứng dụng Samsung, Google hoặc bên thứ ba như Spotify.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cũng được tích hợp trên Galaxy A17, hỗ trợ những phương thức tìm kiếm thông tin mới mẻ - từ thao tác đơn giản là khoanh tròn trên màn hình cho đến khả năng tìm kiếm tức thì các bản nhạc trong môi trường xung quanh hoặc thông qua loa phát trên thiết bị.

Đối với các trải nghiệm trong điều kiện thiếu sáng, Galaxy A17 mới được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh quang học cải tiến, giúp quay video mượt mà không rung lắc và tạo ra hình ảnh sáng hơn 2,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy còn sở hữu cụm ba camera gồm ống kính siêu rộng 5MP, ống kính rộng 50MP và cảm biến 2MP, cho phép ghi lại trọn vẹn chi tiết của những khoảnh khắc đáng nhớ trong mọi bối cảnh.

Người dùng có thể kỳ vọng vào trải nghiệm xem mượt mà và sống động với các mẫu Galaxy A mới. Galaxy A17 được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước lớn 6,7 inch. Đối với Galaxy A07, màn hình đã được nâng cấp đáng kể về độ lớn so với thế hệ cũ, đồng thời mang đến trải nghiệm thị giác mượt mà cùng độ chính xác hoàn thiện. Các mẫu Galaxy A series mới đều sở hữu tần số quét nâng cấp 90Hz cùng bộ vi xử lý ứng dụng (AP) cải tiến, mang lại hiệu năng nhanh chóng và mượt mà cho các nhu cầu sử dụng Galaxy khi chơi game, phát video trực tuyến và các tác vụ đa nhiệm khác.

Với thời lượng pin bền bỉ của Galaxy A17 và Galaxy A07 cùng công nghệ Sạc Nhanh 25W, người dùng có thể duy trì kết nối suốt cả ngày, tận hưởng trải nghiệm liền mạch và liên tục với thời gian gián đoạn tối thiểu.

Ngoài ra, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 LTE và Galaxy A07 LTE đều được trang bị tính năng Chống Trộm (Theft Protection), cho phép khóa từ xa màn hình chính cũng như buộc xác thực sinh trắc học để ngăn chặn truy cập trái phép. Tính năng Auto Blocker cũng có mặt trên tất cả các mẫu mới thuộc dòng A Series, hỗ trợ người dùng bảo vệ thiết bị và dữ liệu bằng cách ngăn cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác thực và chặn các hoạt động độc hại.

Các sản phẩm Galaxy A series mới sở hữu thân máy nhẹ và mỏng hơn so với thế hệ trước, mang đến trải nghiệm cầm nắm thuận tiện hơn. Galaxy A17 chỉ dày 7,5mm , với phiên bản 5G nặng 192gram và phiên bản LTE nặng 190gram. Trong khi đó, Galaxy A07 dày 7,6mm và chỉ nặng 184gram.

Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE mới sẽ được mở bán với mức giá lần lượt là 6.190.000 đồng, 5.190.000 đồng và 3.390.000 đồng, cùng nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn.

KIM THANH