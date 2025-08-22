FPT đưa Internet 10Gbps đến người dùng Việt Nam

Người dùng Internet Việt Nam sẽ được trải nghiệm tốc độ Internet đối xứng lên tới 10Gbps, tải dữ liệu chưa tới 10 giây, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị, sẵn sàng cho các ứng dụng, công nghệ thông minh như AR/VR, nhà thông minh, streaming 8K và điện toán đám mây.

Sự kiện công nghệ “Lead the speed - Dẫn đầu tốc độ” của FPT diễn ra tại TPHCM

Trong sự kiện công nghệ “Lead the speed - Dẫn đầu tốc độ” diễn ra tại TPHCM, FPT đã ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và kết nối không dây thế hệ mới XGS-PON và Wi-Fi 7.

Bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ XGS-PON, giải pháp này cung cấp tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps cho cả chiều tải lên (upload) và tải xuống (download). Tốc độ này không chỉ là một con số ấn tượng mà còn thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với thế giới số, biến những tác vụ nặng nề nhất trở nên nhẹ nhàng và tức thời.

Với sự kết hợp giữa hai công nghệ hiện đại nhất là XGS-PON và Wi-Fi 7, SpeedX có khả năng tạo ra một "siêu xa lộ" Internet cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị. Băng thông cực lớn lên tới 10Gbps giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng một người tải game làm ảnh hưởng đến người khác đang xem YouTube hay họp trực tuyến. Hay với các gia đình sử dụng hệ sinh thái smarthome, SpeedX đảm bảo tất cả các thiết bị từ đèn, rèm cửa, điều hòa, robot hút bụi cho đến hệ thống an ninh luôn được kết nối, phản hồi tức thì và hoạt động một cách trơn tru.

Với các game thủ, việc chờ đợi hàng giờ để tải một tựa game bom tấn dung lượng lớn đã lùi vào quá khứ. Công nghệ XGS-PON cho phép tải một file game nặng chỉ dưới một phút. Đối với những người yêu thích điện ảnh, một bộ phim chất lượng 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về chỉ trong vài giây, sẵn sàng cho trải nghiệm giải trí tại gia không thua kém rạp chiếu phim.

Cũng tại sự kiện này, FPT giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports. FangTV là một trong những mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Việc ra mắt FangTV đánh dấu bước đi tiên phong của FPT Play trong việc xây dựng một hệ sinh thái số chuyên sâu, phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối ngày càng cao của cộng đồng yêu thích gaming và thể thao điện tử trong nước. FangTV được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm giải trí tương tác hiện đại, nơi người dùng có thể theo dõi các giải đấu eSports hàng đầu trong nước và quốc tế với chất lượng hình ảnh vượt trội, độ trễ thấp và dịch vụ ổn định.

Điểm khác biệt lớn của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10Gbp cả tải xuống (download) và tải lên (upload). Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Khi lắp đặt Wi-Fi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud Computing), hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc và giải phóng sức sáng tạo.

Không chỉ thế, Wi-Fi 7 còn tối ưu về độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu Internet mạnh mẽ và ổn định trong mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến các góc xa nhất trong nhà, giúp các thành viên trong gia đình có thể tự do học tập, làm việc và giải trí ở bất kỳ đâu.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Với giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, FPT định nghĩa lại tiêu chuẩn mới về tốc độ Internet tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm thực tế Internet tốc độ 10Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam”.

KIM THANH