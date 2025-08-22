Xiaomi Redmi 15 với công nghệ Silicon-Carbon “giá mềm”

Xiaomi Redmi 15 với giá thấp nhất chỉ 4.790.000 đồng

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Redmi 15 chính là viên pin dung lượng 7000mAh, lớn nhất trong phân khúc, được phát triển dựa trên công nghệ Silicon-Carbon tiên tiến. Công nghệ này mang lại khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn, cải thiện độ bền pin và tối ưu hiệu suất sử dụng dài hạn nhưng vẫn đảm bảo duy trì được độ gọn nhẹ vừa phải trong thiết kế.

Chỉ với một lần sạc đầy, người dùng có thể sử dụng Redmi 15 liên tục trong 2 ngày. Thậm chí, chỉ cần 1% pin, thiết bị vẫn duy trì được 64 phút đàm thoại liên tục, một con số vượt xa chuẩn pin thông thường. Viên pin trên Redmi 15 còn chứng minh sự bền bỉ vượt trội tới 1600 chu kỳ sạc xả, tương đương với khoảng 4 năm sử dụng thông thường, pin vẫn giữ trên 80% dung lượng gốc. Sản phẩm này còn hỗ trợ sạc nhanh Turbo charging 33W, rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời có khả năng sạc ngược 18W, biến điện thoại thành nguồn pin dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác.

Redmi 15 được trang bị màn hình cực lớn 6,9 inch với độ phân giải FHD+, tần số quét tối đa lên đến 144Hz cho hình ảnh mượt mà và sắc nét trong từng thao tác. Màn hình này đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hạn chế ánh sáng xanh có hại, giảm nhấp nháy và cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường ánh sáng yếu.

Sở hữu độ bền cao với chứng nhận IP64, sản phẩm đảm bảo khả năng chống bụi và chống nước hiệu quả kết hợp cùng công nghệ Wet touch 2.0 cho phép màn hình hoạt động mượt mà ngay cả khi tay đang ướt. Nhờ đó, thiết bị có thể hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Redmi 15 còn tạo dấu ấn với hiệu năng vượt trội nhờ bộ vi xử lý Snapdragon 685. Vi xử lý này mang đến khả năng xử lý ổn định, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà, từ những tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội, nhắn tin, gọi video đến những trải nghiệm nặng hơn như chơi game 3D hay chỉnh sửa ảnh. Về khả năng chụp ảnh, cụm 50MP AI Camera cũng là điểm nhấn nổi bật, mang đến khả năng chụp ảnh rõ nét và tái hiện màu sắc trung thực. Các tính năng AI chỉnh sửa ảnh cơ bản như AI Erase và AI Sky được tích hợp sẵn ngay trong máy.

Redmi 15 lên kệ tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: 6GB + 128GB có giá 4.790.000 đồng và 8GB + 128GB có giá 5.190.000 đồng. Trong giai đoạn mở bán từ 22-8 đến 30-9-2025, người dùng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn lên đến 400.000 đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất, bảo hành chính hãng 18 tháng…

BÌNH LÂM