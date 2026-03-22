Bắt giữ nghi phạm giết người, tẩu thoát qua sân bay Tân Sơn Nhất

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án giết người.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 20-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận đề nghị phối hợp từ PC02, Công an TPHCM về việc truy tìm một đối tượng nghi vấn có liên quan vụ giết người xảy ra ngày 20-3 tại khách sạn T.H. (đường số 33, KP 14, phường An Lạc, TPHCM). Nghi phạm được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Trung Quốc).

Nghi phạm Hu YongChao. ẢNH: CTV

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera giám sát an ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục để chuẩn bị lên chuyến bay đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định đối tượng đang có mặt tại quán cà phê (tầng 2, cột số 4, nhà ga T2). Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng PC02, Công an TPHCM áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm khai nhận sau khi gây án đã tìm cách phi tang hung khí ngay tại sân bay. Lực lượng phối hợp sau đó đã thu giữ được vật chứng là một lưỡi dao được nghi phạm cất giấu kỹ trên nóc tủ đựng đồ uống của quán phở ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, chiều 20-3, một người đàn ông (quốc tịch nước ngoài) được phát hiện tử vong trong căn phòng tại lầu 3 của một khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc, TPHCM. Trên người của nạn nhân có vết thương, máu nghi do bị sát hại nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

