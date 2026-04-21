Hà Nội: Cựu phó chủ tịch phường bị đề nghị hơn 6 năm tù vì tổ chức sử dụng ma túy

Sáng 21-4, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 32 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Sau 1 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đưa ra các mức án đề nghị đối với các bị cáo.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông trước đây) bị đề nghị phạt từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 21-4. Ảnh: GIA KHÁNH

Các bị cáo là nhân viên, chủ quán karaoke, các đối tượng lao động tự do khác bị đề nghị cao nhất 23 năm tù, thấp nhất từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 3 giờ ngày 8-6-2025, lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Kim, phát hiện tại 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6-2024, Đặng Thế Chung (chủ nhà nghỉ) và Đặng Thị Hồng Linh (kinh doanh tự do) thống nhất kinh doanh phục vụ khách sử dụng ma túy. Đối tượng Chung mua ma túy từ các đối tượng không quen biết, giao cho Đặng Thị Hồng Linh cất giấu, bán lại cho khách kiếm lời.

2 đối tượng trên còn thuê nhiều nhân viên làm nhiệm vụ cảnh giới, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút… và trực tiếp phục vụ khách tại phòng.

Đáng chú ý, các nhân viên nữ của quán còn trực tiếp sử dụng ma túy cùng khách. Ngày 7-6-2025, nhà nghỉ Hoàng Kim cho khách thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ đều để sử dụng ma túy. Tại phòng giữa tầng 3 của nhà nghỉ, cơ quan chức năng xác định Phạm Quang Thiện (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm) là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (trú xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy. 2 người thống nhất, Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, sau đó Thiện sẽ trả lại.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quang Thiện khai, do say nên không nhớ ai là người khởi xướng. Tuy nhiên, Lại Quốc Việt khẳng định, chính Thiện là người rủ đi "bay", đồng thời việc mua ma túy và gọi nhân viên đều có sự đồng ý của Thiện.

ĐỖ TRUNG